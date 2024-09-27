Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 10 грошей 1949 года. Медно-никель (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Медно-никель
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 2,1 гр
- Диаметр 17,6 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 10 грошей
- Год 1949
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (9) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 грошей 1949 года. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 609 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 2000 PLN. Торги состоялись 1 декабря 2007.
Сохранность
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность UNC
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