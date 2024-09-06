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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 злотый 1949 года. Алюминий (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Алюминий

Аверс монеты - 1 злотый 1949 года Алюминий - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 1 злотый 1949 года Алюминий - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: WDA - MiM

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 2,12 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 43,000,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 1 злотый
  • Год 1949
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (90) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 злотый 1949 года. Алюминий. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7287 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 2100 PLN. Торги состоялись 9 марта 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 1 злотый 1949 на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Польша 1 злотый 1949 на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность AU
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 80 PLN
Польша 1 злотый 1949 на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 1 злотый 1949 на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
429 $
Цена в валюте аукциона 1750 PLN
Польша 1 злотый 1949 на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 1 злотый 1949 на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1949 на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 1 злотый 1949 на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1949 на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 1 злотый 1949 на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1949 на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Польша 1 злотый 1949 на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 злотый 1949 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 1 злотый 1949 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1949 на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Польша 1 злотый 1949 на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1949 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 1 злотый 1949 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1949 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 1 злотый 1949 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1949 на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Польша 1 злотый 1949 на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1949 на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 1 злотый 1949 на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1949 на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 1 злотый 1949 на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1949 на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша 1 злотый 1949 на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1949 на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша 1 злотый 1949 на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1949 на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Польша 1 злотый 1949 на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1949 на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Польша 1 злотый 1949 на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 октября 2023
Сохранность UNC
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Польша 1 злотый 1949 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 1 злотый 1949 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1949 на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Польша 1 злотый 1949 на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1949 на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Польша 1 злотый 1949 на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 злотый 1949 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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