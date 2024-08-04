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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробный 1 злотый 1949 года. Алюминий (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Алюминий

Аверс монеты - Пробный 1 злотый 1949 года Алюминий - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробный 1 злотый 1949 года Алюминий - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 2,1 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 1 злотый
  • Год 1949
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (8) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробный 1 злотый 1949 года. Алюминий. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2706 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 6600 PLN. Торги состоялись 16 марта 2024.

Сохранность
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  • Niemczyk (5)
  • WCN (3)
Польша 1 злотый 1949 (Пробный) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 1 злотый 1949 (Пробный) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
1670 $
Цена в валюте аукциона 6600 PLN
Польша 1 злотый 1949 (Пробный) на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Польша 1 злотый 1949 (Пробный) на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
382 $
Цена в валюте аукциона 1500 PLN
Польша 1 злотый 1949 (Пробный) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Польша 1 злотый 1949 (Пробный) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 15 июня 2019
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1949 (Пробный) на аукционе Niemczyk - May 26, 2018
Польша 1 злотый 1949 (Пробный) на аукционе Niemczyk - May 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 мая 2018
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1949 (Пробный) на аукционе Niemczyk - May 26, 2018
Польша 1 злотый 1949 (Пробный) на аукционе Niemczyk - May 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 мая 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 ноября 2016
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 февраля 2010
Сохранность UNC
Цена
Продавец WCN
Дата 31 мая 2008
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 злотый 1949 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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