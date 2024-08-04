Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробный 1 злотый 1949 года. Алюминий (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Алюминий
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 2,1 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 1 злотый
- Год 1949
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (8) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробный 1 злотый 1949 года. Алюминий. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2706 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 6600 PLN. Торги состоялись 16 марта 2024.
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Продавец Niemczyk
Дата 15 июня 2019
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Продавец Niemczyk
Дата 26 мая 2018
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Продавец Niemczyk
Дата 26 мая 2018
Сохранность UNC
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