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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 5 грошей 1949 года. Томпак (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Томпак

Аверс монеты - Пробные 5 грошей 1949 года Томпак - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 5 грошей 1949 года Томпак - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: GGN

Техническая информация

  • Металл Томпак
  • Вес 4 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 5 грошей
  • Год 1949
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (4) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5 грошей 1949 года. Томпак. Это томпаковая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 286 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 4200 PLN. Торги состоялись 24 ноября 2018.

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Польша 5 грошей 1949 (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - November 24, 2018
Польша 5 грошей 1949 (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - November 24, 2018
Продавец Rzeszowski DA
Дата 24 ноября 2018
Сохранность MS65 NGC
Цена
1112 $
Цена в валюте аукциона 4200 PLN
Польша 5 грошей 1949 (Пробные) на аукционе GGN - October 18, 2003
Польша 5 грошей 1949 (Пробные) на аукционе GGN - October 18, 2003
Продавец GGN
Дата 18 октября 2003
Сохранность Нет оценки
Цена
127 $
Цена в валюте аукциона 500 PLN
Продавец WCN
Дата 28 октября 2000
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 18 ноября 1995
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 5 грошей 1949 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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