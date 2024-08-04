Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 5 грошей 1949 года. Томпак (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Томпак
Цены на аукционах (4) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5 грошей 1949 года. Томпак. Это томпаковая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 286 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 4200 PLN. Торги состоялись 24 ноября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- GGN (1)
- Rzeszowski DA (1)
- WCN (2)
Продавец Rzeszowski DA
Дата 24 ноября 2018
Сохранность MS65 NGC
Цена
1112 $
Цена в валюте аукциона 4200 PLN
Где продать?
Для продажи 5 грошей 1949 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск