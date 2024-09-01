Польша Период: 1506-2020 1506-2020
5 грошей 1949 года. Бронза (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Бронза
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 3,00 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 300,000,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 5 грошей
- Год 1949
- Монетный двор Базель
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (74) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 грошей 1949 года. Бронза. Это бронзовая монета периода Народной Республики отчеканена на базельском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2757 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 1100 PLN. Торги состоялись 25 июня 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Russiancoin
Дата 25 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 150 RUB
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 100 PLN
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS63 RD NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 19 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 12 марта 2023
Сохранность MS66 RD NGC
Цена
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Продавец Karbownik
Дата 22 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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