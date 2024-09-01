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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

5 грошей 1949 года. Бронза (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Бронза

Аверс монеты - 5 грошей 1949 года Бронза - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 5 грошей 1949 года Бронза - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 3,00 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 300,000,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 5 грошей
  • Год 1949
  • Монетный двор Базель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (74) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 грошей 1949 года. Бронза. Это бронзовая монета периода Народной Республики отчеканена на базельском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2757 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 1100 PLN. Торги состоялись 25 июня 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stary Sklep (2)
  • WDA - MiM (4)
  • Wójcicki (17)
Польша 5 грошей 1949 на аукционе Russiancoin - July 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 150 RUB
Польша 5 грошей 1949 на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 5 грошей 1949 на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 100 PLN
Польша 5 грошей 1949 на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 5 грошей 1949 на аукционе Artemide Aste - June 2, 2024
Продавец Artemide Aste
Дата 2 июня 2024
Сохранность MS63 RD CCG
Цена
Польша 5 грошей 1949 на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 5 грошей 1949 на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 грошей 1949 на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 5 грошей 1949 на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1949 на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 5 грошей 1949 на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1949 на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 5 грошей 1949 на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS63 RD NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1949 на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 5 грошей 1949 на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1949 на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 5 грошей 1949 на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 грошей 1949 на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 5 грошей 1949 на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1949 на аукционе COINSNET - October 22, 2023
Польша 5 грошей 1949 на аукционе COINSNET - October 22, 2023
Продавец COINSNET
Дата 22 октября 2023
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
Польша 5 грошей 1949 на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Польша 5 грошей 1949 на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 грошей 1949 на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Польша 5 грошей 1949 на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 19 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 грошей 1949 на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Польша 5 грошей 1949 на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 19 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
Польша 5 грошей 1949 на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Польша 5 грошей 1949 на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1949 на аукционе Cieszyńskie CN - March 12, 2023
Польша 5 грошей 1949 на аукционе Cieszyńskie CN - March 12, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 12 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
Польша 5 грошей 1949 на аукционе Cieszyńskie CN - March 12, 2023
Польша 5 грошей 1949 на аукционе Cieszyńskie CN - March 12, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 12 марта 2023
Сохранность MS66 RD NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1949 на аукционе Karbownik - February 22, 2023
Польша 5 грошей 1949 на аукционе Karbownik - February 22, 2023
Продавец Karbownik
Дата 22 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 грошей 1949 на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Польша 5 грошей 1949 на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 грошей 1949 на аукционе COINSNET - December 4, 2022
Польша 5 грошей 1949 на аукционе COINSNET - December 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 грошей 1949 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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