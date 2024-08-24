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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

50 грошей 1949 года. Медно-никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Медно-никель

Аверс монеты - 50 грошей 1949 года Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 50 грошей 1949 года Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 5,0 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 109,000,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 50 грошей
  • Год 1949
  • Монетный двор Кремница
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (37) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 грошей 1949 года. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на Кремницком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3609 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 1600 PLN. Торги состоялись 1 октября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 50 грошей 1949 на аукционе Russiancoin - July 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 50 грошей 1949 на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 50 грошей 1949 на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 50 грошей 1949 на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
116 $
Цена в валюте аукциона 460 PLN
Польша 50 грошей 1949 на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 50 грошей 1949 на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 100 PLN
Польша 50 грошей 1949 на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 50 грошей 1949 на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1949 на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Польша 50 грошей 1949 на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 грошей 1949 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 50 грошей 1949 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1949 на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 50 грошей 1949 на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 грошей 1949 на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша 50 грошей 1949 на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1949 на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша 50 грошей 1949 на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 ноября 2023
Сохранность UNC
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Польша 50 грошей 1949 на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - November 11, 2023
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 ноября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 ноября 2023
Сохранность UNC
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Польша 50 грошей 1949 на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 50 грошей 1949 на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1949 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 50 грошей 1949 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1949 на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Польша 50 грошей 1949 на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 грошей 1949 на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Польша 50 грошей 1949 на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1949 на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша 50 грошей 1949 на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1949 на аукционе Coins.ee - February 12, 2023
Польша 50 грошей 1949 на аукционе Coins.ee - February 12, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 12 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 грошей 1949 на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 50 грошей 1949 на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 грошей 1949 на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Польша 50 грошей 1949 на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 грошей 1949 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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