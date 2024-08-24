Польша Период: 1506-2020 1506-2020
50 грошей 1949 года. Медно-никель (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Медно-никель
Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 5,0 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 109,000,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 50 грошей
- Год 1949
- Монетный двор Кремница
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (37) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 грошей 1949 года. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на Кремницком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3609 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 1600 PLN. Торги состоялись 1 октября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Wójcicki (9)
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 ноября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 12 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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