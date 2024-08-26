Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 грошей 1949 года. Алюминий (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Алюминий
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 0,70 гр
- Диаметр 17,6 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 31,047,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 10 грошей
- Год 1949
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (62) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 грошей 1949 года. Алюминий. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 648 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 3400 PLN. Торги состоялись 28 марта 2021.
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS67 NGC
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS64 NGC
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS67 NGC
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность UNC
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Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS64 NGC
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Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность UNC
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Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность MS67 NGC
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Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность UNC
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Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS63 NGC
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS66 NGC
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Продавец WCN
Дата 26 октября 2023
Сохранность UNC
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS67 NGC
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Продавец Stare Monety
Дата 10 марта 2023
Сохранность UNC
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Продавец Stare Monety
Дата 10 марта 2023
Сохранность UNC
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Где продать?
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