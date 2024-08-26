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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 грошей 1949 года. Алюминий (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Алюминий

Аверс монеты - 10 грошей 1949 года Алюминий - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 10 грошей 1949 года Алюминий - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 0,70 гр
  • Диаметр 17,6 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 31,047,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 10 грошей
  • Год 1949
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (62) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 грошей 1949 года. Алюминий. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 648 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 3400 PLN. Торги состоялись 28 марта 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 10 грошей 1949 на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 10 грошей 1949 на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS67 PCGS
Цена
64 $
Цена в валюте аукциона 260 PLN
Польша 10 грошей 1949 на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 10 грошей 1949 на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 95 PLN
Польша 10 грошей 1949 на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 10 грошей 1949 на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Польша 10 грошей 1949 на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 10 грошей 1949 на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1949 на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 10 грошей 1949 на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1949 на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 10 грошей 1949 на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1949 на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 10 грошей 1949 на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 грошей 1949 на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Польша 10 грошей 1949 на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Польша 10 грошей 1949 на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 10 грошей 1949 на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1949 на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Польша 10 грошей 1949 на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 грошей 1949 на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Польша 10 грошей 1949 на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 грошей 1949 на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша 10 грошей 1949 на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1949 на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Польша 10 грошей 1949 на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 грошей 1949 на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша 10 грошей 1949 на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1949 на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Польша 10 грошей 1949 на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1949 на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Польша 10 грошей 1949 на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 грошей 1949 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 10 грошей 1949 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1949 на аукционе Stare Monety - March 10, 2023
Польша 10 грошей 1949 на аукционе Stare Monety - March 10, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 10 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 грошей 1949 на аукционе Stare Monety - March 10, 2023
Польша 10 грошей 1949 на аукционе Stare Monety - March 10, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 10 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 грошей 1949 на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша 10 грошей 1949 на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 грошей 1949 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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