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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 10 грошей 1949 года. Алюминий (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Алюминий

Аверс монеты - Пробные 10 грошей 1949 года Алюминий - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 10 грошей 1949 года Алюминий - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 0,7 гр
  • Диаметр 17,6 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 10 грошей
  • Год 1949
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (9) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 грошей 1949 года. Алюминий. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 721 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 1900 PLN. Торги состоялись 31 мая 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WCN (4)
Польша 10 грошей 1949 (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Польша 10 грошей 1949 (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
172 $
Цена в валюте аукциона 675 PLN
Продавец WCN
Дата 16 мая 2020
Сохранность UNC
Цена
Польша 10 грошей 1949 (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Польша 10 грошей 1949 (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 15 июня 2019
Сохранность UNC
Цена
138 $
Цена в валюте аукциона 525 PLN
Польша 10 грошей 1949 (Пробные) на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Польша 10 грошей 1949 (Пробные) на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 грошей 1949 (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 8, 2018
Польша 10 грошей 1949 (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 8, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 8 сентября 2018
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1949 (Пробные) на аукционе Niemczyk - May 26, 2018
Польша 10 грошей 1949 (Пробные) на аукционе Niemczyk - May 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 мая 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 ноября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 февраля 2010
Сохранность UNC
Цена
Продавец WCN
Дата 31 мая 2008
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 грошей 1949 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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