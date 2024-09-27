Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 10 грошей 1949 года. Алюминий (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Алюминий
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 0,7 гр
- Диаметр 17,6 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 10 грошей
- Год 1949
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (9) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 грошей 1949 года. Алюминий. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 721 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 1900 PLN. Торги состоялись 31 мая 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 8 сентября 2018
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 26 мая 2018
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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