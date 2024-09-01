Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробный 1 злотый 1949 года. Медно-никель (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Медно-никель
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 6,95 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 1 злотый
- Год 1949
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (10) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробный 1 злотый 1949 года. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 603 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 2300 PLN. Торги состоялись 1 декабря 2007.
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Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2022
Сохранность VF
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Дата 15 июня 2019
Сохранность UNC
Цена
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Дата 15 декабря 2018
Сохранность MS67 NGC
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Продавец Niemczyk
Дата 8 сентября 2018
Сохранность MS66 NGC
Цена
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