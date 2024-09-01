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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробный 1 злотый 1949 года. Медно-никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Медно-никель

Аверс монеты - Пробный 1 злотый 1949 года Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробный 1 злотый 1949 года Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 6,95 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 1 злотый
  • Год 1949
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (10) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробный 1 злотый 1949 года. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 603 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 2300 PLN. Торги состоялись 1 декабря 2007.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 1 злотый 1949 (Пробный) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 1 злотый 1949 (Пробный) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
699 $
Цена в валюте аукциона 2800 PLN
Польша 1 злотый 1949 (Пробный) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 1 злотый 1949 (Пробный) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность VF
Цена
481 $
Цена в валюте аукциона 1900 PLN
Польша 1 злотый 1949 (Пробный) на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Польша 1 злотый 1949 (Пробный) на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 злотый 1949 (Пробный) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Польша 1 злотый 1949 (Пробный) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 15 июня 2019
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1949 (Пробный) на аукционе Niemczyk - December 15, 2018
Польша 1 злотый 1949 (Пробный) на аукционе Niemczyk - December 15, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2018
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1949 (Пробный) на аукционе Niemczyk - September 8, 2018
Польша 1 злотый 1949 (Пробный) на аукционе Niemczyk - September 8, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 8 сентября 2018
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 ноября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 июня 2012
Сохранность UNC
Цена
Продавец WCN
Дата 29 ноября 2008
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 декабря 2007
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 злотый 1949 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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