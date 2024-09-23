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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 50 грошей 1949 года. Алюминий (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Алюминий

Аверс монеты - Пробные 50 грошей 1949 года Алюминий - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 50 грошей 1949 года Алюминий - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 1,6 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 50 грошей
  • Год 1949
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (5) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 50 грошей 1949 года. Алюминий. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 605 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 2600 PLN. Торги состоялись 1 декабря 2007.

Сохранность
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  • Niemczyk (3)
  • WCN (2)
Польша 50 грошей 1949 (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Польша 50 грошей 1949 (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
363 $
Цена в валюте аукциона 1425 PLN
Польша 50 грошей 1949 (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Польша 50 грошей 1949 (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 15 июня 2019
Сохранность UNC
Цена
158 $
Цена в валюте аукциона 600 PLN
Польша 50 грошей 1949 (Пробные) на аукционе Niemczyk - May 26, 2018
Польша 50 грошей 1949 (Пробные) на аукционе Niemczyk - May 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 мая 2018
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 21 апреля 2018
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 1 декабря 2007
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 50 грошей 1949 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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