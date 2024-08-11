Польша Период: 1506-2020 1506-2020
50 грошей 1949 года. Алюминий (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Алюминий
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 1,6 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 59,393,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 50 грошей
- Год 1949
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (42) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 грошей 1949 года. Алюминий. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 679 проданному на аукционе WDA - MiM за 1300 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 11 декабря 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2022
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 22 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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