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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

50 грошей 1949 года. Алюминий (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Алюминий

Аверс монеты - 50 грошей 1949 года Алюминий - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 50 грошей 1949 года Алюминий - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 1,6 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 59,393,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 50 грошей
  • Год 1949
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (42) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 грошей 1949 года. Алюминий. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 679 проданному на аукционе WDA - MiM за 1300 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • WDA - MiM (3)
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Польша 50 грошей 1949 на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 50 грошей 1949 на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
50 $
Цена в валюте аукциона 200 PLN
Польша 50 грошей 1949 на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 50 грошей 1949 на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 160 PLN
Польша 50 грошей 1949 на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 50 грошей 1949 на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1949 на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Польша 50 грошей 1949 на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Польша 50 грошей 1949 на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 50 грошей 1949 на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1949 на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Польша 50 грошей 1949 на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Польша 50 грошей 1949 на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 50 грошей 1949 на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 грошей 1949 на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 50 грошей 1949 на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1949 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 50 грошей 1949 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1949 на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша 50 грошей 1949 на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1949 на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 50 грошей 1949 на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1949 на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Польша 50 грошей 1949 на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 грошей 1949 на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 50 грошей 1949 на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 грошей 1949 на аукционе Coins.ee - December 11, 2022
Польша 50 грошей 1949 на аукционе Coins.ee - December 11, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 11 декабря 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1949 на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 50 грошей 1949 на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
Польша 50 грошей 1949 на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Польша 50 грошей 1949 на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1949 на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Польша 50 грошей 1949 на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2022
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Польша 50 грошей 1949 на аукционе WDA - MiM - June 22, 2022
Польша 50 грошей 1949 на аукционе WDA - MiM - June 22, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 22 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 грошей 1949 на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 50 грошей 1949 на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 грошей 1949 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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