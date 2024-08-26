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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 злотый 1949 года. Медно-никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Медно-никель

Аверс монеты - 1 злотый 1949 года Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 1 злотый 1949 года Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: WDA - MiM

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 7,0 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 87,053,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 1 злотый
  • Год 1949
  • Монетный двор Кремница
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (76) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 злотый 1949 года. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на Кремницком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 454 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 2000 PLN. Торги состоялись 18 сентября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 1 злотый 1949 на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша 1 злотый 1949 на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
305 $
Цена в валюте аукциона 1200 PLN
Польша 1 злотый 1949 на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1 злотый 1949 на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
118 $
Цена в валюте аукциона 470 PLN
Польша 1 злотый 1949 на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - May 11, 2024
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 мая 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
Польша 1 злотый 1949 на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Польша 1 злотый 1949 на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 злотый 1949 на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 1 злотый 1949 на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 злотый 1949 на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 1 злотый 1949 на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1949 на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Польша 1 злотый 1949 на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1949 на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 1 злотый 1949 на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1949 на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 1 злотый 1949 на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1949 на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 1 злотый 1949 на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1949 на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - November 11, 2023
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 ноября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1949 на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Польша 1 злотый 1949 на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1949 на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Польша 1 злотый 1949 на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1949 на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 1 злотый 1949 на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 злотый 1949 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 1 злотый 1949 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 злотый 1949 на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 1 злотый 1949 на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1949 на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 1 злотый 1949 на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1949 на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Польша 1 злотый 1949 на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 4 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1949 на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Польша 1 злотый 1949 на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 4 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1949 на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Польша 1 злотый 1949 на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 4 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 злотый 1949 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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