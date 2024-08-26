Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 злотый 1949 года. Медно-никель (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Медно-никель
Фотография: WDA - MiM
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 7,0 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 87,053,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 1 злотый
- Год 1949
- Монетный двор Кремница
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (76) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 злотый 1949 года. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на Кремницком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 454 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 2000 PLN. Торги состоялись 18 сентября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
305 $
Цена в валюте аукциона 1200 PLN
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 ноября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 4 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 4 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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