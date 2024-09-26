Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1949 года (Польша, Народная Республика)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 0,50 гр
- Диаметр 14,7 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 400,116,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 1 грош
- Год 1949
- Монетный двор Будапешт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (34)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1949 года. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на будапештском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 833 проданному на аукционе WDA - MiM за 2400 PLN. Торги состоялись 19 октября 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность MS66+ NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность MS67 ANACS
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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