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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1949 года (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 1 грош 1949 года - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 1 грош 1949 года - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 0,50 гр
  • Диаметр 14,7 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 400,116,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 1 грош
  • Год 1949
  • Монетный двор Будапешт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (34)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1949 года. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на будапештском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 833 проданному на аукционе WDA - MiM за 2400 PLN. Торги состоялись 19 октября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 1 грош 1949 на аукционе Artemide Aste - June 2, 2024
Продавец Artemide Aste
Дата 2 июня 2024
Сохранность MS66 CCG
Цена
Польша 1 грош 1949 на аукционе Bid & Grow Auctions - May 18, 2024
Польша 1 грош 1949 на аукционе Bid & Grow Auctions - May 18, 2024
Продавец Bid & Grow Auctions
Дата 18 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 7 USD
Польша 1 грош 1949 на аукционе Russiancoin - May 16, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
Польша 1 грош 1949 на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 1 грош 1949 на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 40 PLN
Польша 1 грош 1949 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 1 грош 1949 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 1 грош 1949 на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 1 грош 1949 на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 грош 1949 на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 1 грош 1949 на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность MS66+ NGC
Цена
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Польша 1 грош 1949 на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Польша 1 грош 1949 на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность MS67 ANACS
Цена
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Польша 1 грош 1949 на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Польша 1 грош 1949 на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 1 грош 1949 на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Польша 1 грош 1949 на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность MS67 NGC
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Польша 1 грош 1949 на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша 1 грош 1949 на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 1 грош 1949 на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Польша 1 грош 1949 на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Польша 1 грош 1949 на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Польша 1 грош 1949 на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 1 грош 1949 на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Польша 1 грош 1949 на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Польша 1 грош 1949 на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша 1 грош 1949 на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 1 грош 1949 на аукционе Niemczyk - December 10, 2022
Польша 1 грош 1949 на аукционе Niemczyk - December 10, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 1 грош 1949 на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Польша 1 грош 1949 на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 1 грош 1949 на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 1 грош 1949 на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 1 грош 1949 на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Польша 1 грош 1949 на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Польша 1 грош 1949 на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Польша 1 грош 1949 на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1949 на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Польша 1 грош 1949 на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 грош 1949 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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