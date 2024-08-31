Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 5 грошей 1949 года. Латунь (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Латунь
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Латунь
- Вес 3 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 100
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 5 грошей
- Год 1949
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (44) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5 грошей 1949 года. Латунь. Это латунная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 722 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 3000 PLN. Торги состоялись 31 мая 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 17 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 января 2022
Сохранность AU55 GCN
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность SP64 PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 июня 2019
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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