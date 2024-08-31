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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 5 грошей 1949 года. Латунь (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Латунь

Аверс монеты - Пробные 5 грошей 1949 года Латунь - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 5 грошей 1949 года Латунь - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 3 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 100

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 5 грошей
  • Год 1949
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (44) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5 грошей 1949 года. Латунь. Это латунная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 722 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 3000 PLN. Торги состоялись 31 мая 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 5 грошей 1949 (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 5 грошей 1949 (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
235 $
Цена в валюте аукциона 950 PLN
Польша 5 грошей 1949 (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 5 грошей 1949 (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
312 $
Цена в валюте аукциона 1250 PLN
Польша 5 грошей 1949 (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 5 грошей 1949 (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 грошей 1949 (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 5 грошей 1949 (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 грошей 1949 (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Польша 5 грошей 1949 (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 грошей 1949 (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 5 грошей 1949 (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 грошей 1949 (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша 5 грошей 1949 (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1949 (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша 5 грошей 1949 (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 грошей 1949 (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 10, 2022
Польша 5 грошей 1949 (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 10, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1949 (Пробные) на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Польша 5 грошей 1949 (Пробные) на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
Польша 5 грошей 1949 (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Польша 5 грошей 1949 (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 грошей 1949 (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 5 грошей 1949 (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 грошей 1949 (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Польша 5 грошей 1949 (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 грошей 1949 (Пробные) на аукционе Numis Poland - February 17, 2022
Польша 5 грошей 1949 (Пробные) на аукционе Numis Poland - February 17, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 17 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 грошей 1949 (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - January 12, 2022
Польша 5 грошей 1949 (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - January 12, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 января 2022
Сохранность AU55 GCN
Цена
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Польша 5 грошей 1949 (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 5 грошей 1949 (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 мая 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 грошей 1949 (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Польша 5 грошей 1949 (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность SP64 PCGS
Цена
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Польша 5 грошей 1949 (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Польша 5 грошей 1949 (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 грошей 1949 (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Польша 5 грошей 1949 (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 15 июня 2019
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 грошей 1949 (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - April 13, 2019
Польша 5 грошей 1949 (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - April 13, 2019
Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 апреля 2019
Сохранность AU55 GCN
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 грошей 1949 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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