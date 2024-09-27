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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 5 грошей 1949 года. Медно-никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Медно-никель

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Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 4 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 5 грошей
  • Год 1949
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (2) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5 грошей 1949 года. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 600 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 1000 PLN. Торги состоялись 14 ноября 2009.

Сохранность
  • Все фирмы
  • WCN (2)
Продавец WCN
Дата 14 ноября 2009
Сохранность UNC
Цена
364 $
Цена в валюте аукциона 1000 PLN
Продавец WCN
Дата 18 ноября 1995
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 5 грошей 1949 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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