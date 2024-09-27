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Пробные 5 грошей 1949 года. Медно-никель (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Медно-никель
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 4 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 5 грошей
- Год 1949
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (2) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5 грошей 1949 года. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 600 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 1000 PLN. Торги состоялись 14 ноября 2009.
Сохранность
- Все фирмы
- WCN (2)
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