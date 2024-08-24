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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 50 грошей 1949 года. Медно-никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Медно-никель

Аверс монеты - Пробные 50 грошей 1949 года Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 50 грошей 1949 года Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 5 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 50 грошей
  • Год 1949
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (6) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 50 грошей 1949 года. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1018 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 1300 PLN. Торги состоялись 3 июня 2024.

Сохранность
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Польша 50 грошей 1949 (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 50 грошей 1949 (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
324 $
Цена в валюте аукциона 1300 PLN
Польша 50 грошей 1949 (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 10, 2022
Польша 50 грошей 1949 (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 10, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
185 $
Цена в валюте аукциона 825 PLN
Продавец WCN
Дата 16 мая 2020
Сохранность UNC
Цена
Польша 50 грошей 1949 (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Польша 50 грошей 1949 (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 15 июня 2019
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 23 мая 2009
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 29 ноября 2008
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 50 грошей 1949 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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