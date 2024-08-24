Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 50 грошей 1949 года. Медно-никель (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Медно-никель
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 5 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 50 грошей
- Год 1949
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (6) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 50 грошей 1949 года. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1018 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 1300 PLN. Торги состоялись 3 июня 2024.
Сохранность
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Продавец Niemczyk
Дата 15 июня 2019
Сохранность UNC
Цена
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