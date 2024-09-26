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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 гроша 1949 года (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 2 гроша 1949 года - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 2 гроша 1949 года - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Stare Monety

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 0,58 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 300,106,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 2 гроша
  • Год 1949
  • Монетный двор Будапешт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (35)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 гроша 1949 года. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на будапештском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3459 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 2400 PLN. Торги состоялись 3 октября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 2 гроша 1949 на аукционе Russiancoin - July 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 2 гроша 1949 на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 2 гроша 1949 на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Польша 2 гроша 1949 на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 45 PLN
Польша 2 гроша 1949 на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Польша 2 гроша 1949 на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 60 PLN
Польша 2 гроша 1949 на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Польша 2 гроша 1949 на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 гроша 1949 на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 2 гроша 1949 на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 2 гроша 1949 на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 2 гроша 1949 на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 2 гроша 1949 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 2 гроша 1949 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 2 гроша 1949 на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Польша 2 гроша 1949 на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 19 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 гроша 1949 на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша 2 гроша 1949 на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 2 гроша 1949 на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 2 гроша 1949 на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 2 гроша 1949 на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 2 гроша 1949 на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 2 гроша 1949 на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 2 гроша 1949 на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 2 гроша 1949 на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Польша 2 гроша 1949 на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 2 гроша 1949 на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Польша 2 гроша 1949 на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 2 гроша 1949 на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 2 гроша 1949 на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Польша 2 гроша 1949 на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 2 гроша 1949 на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 2 гроша 1949 на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Польша 2 гроша 1949 на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 мая 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 2 гроша 1949 на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Польша 2 гроша 1949 на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 3 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
Польша 2 гроша 1949 на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 2 гроша 1949 на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 2 гроша 1949 на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 2 гроша 1949 на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 гроша 1949 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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