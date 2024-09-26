Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2 гроша 1949 года (Польша, Народная Республика)
Фотография: Stare Monety
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 0,58 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 300,106,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 2 гроша
- Год 1949
- Монетный двор Будапешт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (35)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 гроша 1949 года. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на будапештском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3459 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 2400 PLN. Торги состоялись 3 октября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность MS65 NGC
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 19 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 мая 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Где продать?
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