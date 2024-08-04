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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

для обращения 2 гроша Народной Республики - Польша

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2 гроша 1949

Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1949 300,106,000 0 35
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