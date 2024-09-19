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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 20 грошей 1949 года. Медно-никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Медно-никель

Аверс монеты - Пробные 20 грошей 1949 года Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 20 грошей 1949 года Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 3 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 20 грошей
  • Год 1949
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (12) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 20 грошей 1949 года. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 511 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 1600 PLN. Торги состоялись 21 апреля 2018.

Сохранность
  • Все фирмы
  • MARCINIAK (1)
  • Niemczyk (6)
  • WCN (5)
Польша 20 грошей 1949 (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 20 грошей 1949 (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
349 $
Цена в валюте аукциона 1400 PLN
Польша 20 грошей 1949 (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 20 грошей 1949 (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
380 $
Цена в валюте аукциона 1500 PLN
Польша 20 грошей 1949 (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 10, 2022
Польша 20 грошей 1949 (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 10, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 грошей 1949 (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 20 грошей 1949 (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 мая 2020
Сохранность UNC
Цена
Польша 20 грошей 1949 (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Польша 20 грошей 1949 (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 15 июня 2019
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 грошей 1949 (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 20 грошей 1949 (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 грошей 1949 (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 20 грошей 1949 (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 апреля 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 ноября 2009
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 мая 2009
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 ноября 2008
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 20 грошей 1949 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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