Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 20 грошей 1949 года. Медно-никель (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Медно-никель
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 3 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 20 грошей
- Год 1949
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (12) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 20 грошей 1949 года. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 511 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 1600 PLN. Торги состоялись 21 апреля 2018.
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Дата 10 декабря 2022
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Дата 15 июня 2019
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Дата 16 марта 2019
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Где продать?
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