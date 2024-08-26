Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 2 гроша 1949 года. Алюминий (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Алюминий
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 0,7 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Рубчатый
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 2 гроша
- Год 1949
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (12) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 2 гроша 1949 года. Алюминий. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 724 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 1900 PLN. Торги состоялись 31 мая 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- WCN (3)
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 24 октября 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
152 $
Цена в валюте аукциона 600 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 7 ноября 2020
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 8 сентября 2018
Сохранность SP65 PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 26 мая 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 26 мая 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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