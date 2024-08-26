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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 2 гроша 1949 года. Алюминий (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Алюминий

Аверс монеты - Пробные 2 гроша 1949 года Алюминий - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 2 гроша 1949 года Алюминий - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 0,7 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Рубчатый

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 2 гроша
  • Год 1949
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (12) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 2 гроша 1949 года. Алюминий. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 724 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 1900 PLN. Торги состоялись 31 мая 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 2 гроша 1949 (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 2 гроша 1949 (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
349 $
Цена в валюте аукциона 1400 PLN
Польша 2 гроша 1949 (Пробные) на аукционе Cieszyńskie CN - October 24, 2021
Польша 2 гроша 1949 (Пробные) на аукционе Cieszyńskie CN - October 24, 2021
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 24 октября 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
152 $
Цена в валюте аукциона 600 PLN
Польша 2 гроша 1949 (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Польша 2 гроша 1949 (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 гроша 1949 (Пробные) на аукционе Cieszyńskie CN - November 7, 2020
Польша 2 гроша 1949 (Пробные) на аукционе Cieszyńskie CN - November 7, 2020
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 7 ноября 2020
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 мая 2020
Сохранность UNC
Цена
Польша 2 гроша 1949 (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 2 гроша 1949 (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 гроша 1949 (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 8, 2018
Польша 2 гроша 1949 (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 8, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 8 сентября 2018
Сохранность SP65 PCGS
Цена
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Польша 2 гроша 1949 (Пробные) на аукционе Niemczyk - May 26, 2018
Польша 2 гроша 1949 (Пробные) на аукционе Niemczyk - May 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 мая 2018
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 гроша 1949 (Пробные) на аукционе Niemczyk - May 26, 2018
Польша 2 гроша 1949 (Пробные) на аукционе Niemczyk - May 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 мая 2018
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 гроша 1949 (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Польша 2 гроша 1949 (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 31 мая 2008
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 гроша 1949 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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