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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

20 грошей 1949 года. Алюминий (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Алюминий

Аверс монеты - 20 грошей 1949 года Алюминий - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 20 грошей 1949 года Алюминий - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Rzeszowski Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 1,0 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 197,472,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 20 грошей
  • Год 1949
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (39) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 грошей 1949 года. Алюминий. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 680 проданному на аукционе WDA - MiM за 1700 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WDA - MiM (6)
  • Wójcicki (7)
Польша 20 грошей 1949 на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 20 грошей 1949 на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
24 $
Цена в валюте аукциона 95 PLN
Польша 20 грошей 1949 на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 20 грошей 1949 на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 170 PLN
Польша 20 грошей 1949 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 20 грошей 1949 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 грошей 1949 на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Польша 20 грошей 1949 на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1949 на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша 20 грошей 1949 на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 грошей 1949 на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Польша 20 грошей 1949 на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS65+ NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 грошей 1949 на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 20 грошей 1949 на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1949 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 20 грошей 1949 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 грошей 1949 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 20 грошей 1949 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1949 на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Польша 20 грошей 1949 на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1949 на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Польша 20 грошей 1949 на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1949 на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Польша 20 грошей 1949 на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 грошей 1949 на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 20 грошей 1949 на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 грошей 1949 на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 20 грошей 1949 на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 грошей 1949 на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 20 грошей 1949 на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 грошей 1949 на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 20 грошей 1949 на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1949 на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Польша 20 грошей 1949 на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 грошей 1949 на аукционе WDA - MiM - December 16, 2021
Польша 20 грошей 1949 на аукционе WDA - MiM - December 16, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 16 декабря 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 грошей 1949 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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