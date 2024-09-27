Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробный 1 грош 1949 года. Латунь (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Латунь
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Латунь
- Вес 1,3 гр
- Диаметр 14,7 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 100
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 1 грош
- Год 1949
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (24) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробный 1 грош 1949 года. Латунь. Это латунная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 749 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 2610 PLN. Торги состоялись 24 сентября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 26 июня 2021
Сохранность MS62 GCN
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность SP64 PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 8 сентября 2018
Сохранность SP63 PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 7 октября 2017
Сохранность SP64 PCGS
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 сентября 2016
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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