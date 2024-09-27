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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробный 1 грош 1949 года. Латунь (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Латунь

Аверс монеты - Пробный 1 грош 1949 года Латунь - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробный 1 грош 1949 года Латунь - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 1,3 гр
  • Диаметр 14,7 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 100

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 1 грош
  • Год 1949
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (24) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробный 1 грош 1949 года. Латунь. Это латунная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 749 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 2610 PLN. Торги состоялись 24 сентября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WCN (11)
  • WDA - MiM (2)
Польша 1 грош 1949 (Пробный) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 1 грош 1949 (Пробный) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
299 $
Цена в валюте аукциона 1200 PLN
Польша 1 грош 1949 (Пробный) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 1 грош 1949 (Пробный) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
312 $
Цена в валюте аукциона 1250 PLN
Польша 1 грош 1949 (Пробный) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 1 грош 1949 (Пробный) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Польша 1 грош 1949 (Пробный) на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Польша 1 грош 1949 (Пробный) на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 грош 1949 (Пробный) на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша 1 грош 1949 (Пробный) на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 грош 1949 (Пробный) на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Польша 1 грош 1949 (Пробный) на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 грош 1949 (Пробный) на аукционе Niemczyk - June 26, 2021
Польша 1 грош 1949 (Пробный) на аукционе Niemczyk - June 26, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 26 июня 2021
Сохранность MS62 GCN
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 мая 2020
Сохранность UNC
Цена
Польша 1 грош 1949 (Пробный) на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Польша 1 грош 1949 (Пробный) на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность SP64 PCGS
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 ноября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 грош 1949 (Пробный) на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 1 грош 1949 (Пробный) на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша 1 грош 1949 (Пробный) на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша 1 грош 1949 (Пробный) на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 грош 1949 (Пробный) на аукционе Niemczyk - September 8, 2018
Польша 1 грош 1949 (Пробный) на аукционе Niemczyk - September 8, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 8 сентября 2018
Сохранность SP63 PCGS
Цена
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Польша 1 грош 1949 (Пробный) на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Польша 1 грош 1949 (Пробный) на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 грош 1949 (Пробный) на аукционе WDA - MiM - October 7, 2017
Польша 1 грош 1949 (Пробный) на аукционе WDA - MiM - October 7, 2017
Продавец WDA - MiM
Дата 7 октября 2017
Сохранность SP64 PCGS
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 ноября 2016
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 сентября 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 февраля 2013
Сохранность UNC
Цена
Продавец WCN
Дата 27 февраля 2010
Сохранность UNC
Цена
Продавец WCN
Дата 4 декабря 2004
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 мая 2004
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 грош 1949 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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