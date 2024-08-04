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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробный 1 злотый 1984 года MW. Медно-никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Медно-никель

Аверс монеты - Пробный 1 злотый 1984 года MW Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробный 1 злотый 1984 года MW Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 7,7 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 1 злотый
  • Год 1984
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (22)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробный 1 злотый 1984 года со знаком MW. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 490 проданному на аукционе Stary Sklep за 3900 PLN. Торги состоялись 12 октября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WCN (2)
  • WDA - MiM (3)
  • Wójcicki (1)
Польша 1 злотый 1984 MW (Пробный) на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Польша 1 злотый 1984 MW (Пробный) на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
664 $
Цена в валюте аукциона 2700 PLN
Польша 1 злотый 1984 MW (Пробный) на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша 1 злотый 1984 MW (Пробный) на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
772 $
Цена в валюте аукциона 3450 PLN
Польша 1 злотый 1984 MW (Пробный) на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша 1 злотый 1984 MW (Пробный) на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1984 MW (Пробный) на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Польша 1 злотый 1984 MW (Пробный) на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1984 MW (Пробный) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 1 злотый 1984 MW (Пробный) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1984 MW (Пробный) на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Польша 1 злотый 1984 MW (Пробный) на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1984 MW (Пробный) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Польша 1 злотый 1984 MW (Пробный) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 злотый 1984 MW (Пробный) на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Польша 1 злотый 1984 MW (Пробный) на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 злотый 1984 MW (Пробный) на аукционе Stary Sklep - October 12, 2019
Польша 1 злотый 1984 MW (Пробный) на аукционе Stary Sklep - October 12, 2019
Продавец Stary Sklep
Дата 12 октября 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1984 MW (Пробный) на аукционе Numimarket - September 23, 2019
Польша 1 злотый 1984 MW (Пробный) на аукционе Numimarket - September 23, 2019
Продавец Numimarket
Дата 23 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
Польша 1 злотый 1984 MW (Пробный) на аукционе Numimarket - February 25, 2019
Польша 1 злотый 1984 MW (Пробный) на аукционе Numimarket - February 25, 2019
Продавец Numimarket
Дата 25 февраля 2019
Сохранность SP63 PCGS
Цена
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Польша 1 злотый 1984 MW (Пробный) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша 1 злотый 1984 MW (Пробный) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 злотый 1984 MW (Пробный) на аукционе WDA - MiM - December 29, 2018
Польша 1 злотый 1984 MW (Пробный) на аукционе WDA - MiM - December 29, 2018
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2018
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1984 MW (Пробный) на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Польша 1 злотый 1984 MW (Пробный) на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1984 MW (Пробный) на аукционе Niemczyk - May 26, 2018
Польша 1 злотый 1984 MW (Пробный) на аукционе Niemczyk - May 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 мая 2018
Сохранность SP63 PCGS
Цена
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Польша 1 злотый 1984 MW (Пробный) на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Польша 1 злотый 1984 MW (Пробный) на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 9 марта 2018
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Польша 1 злотый 1984 MW (Пробный) на аукционе MARCINIAK - June 11, 2017
Польша 1 злотый 1984 MW (Пробный) на аукционе MARCINIAK - June 11, 2017
Продавец MARCINIAK
Дата 11 июня 2017
Сохранность AU
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Продавец WCN
Дата 13 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
Польша 1 злотый 1984 MW (Пробный) на аукционе Niemczyk - April 21, 2017
Польша 1 злотый 1984 MW (Пробный) на аукционе Niemczyk - April 21, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 21 апреля 2017
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1984 MW (Пробный) на аукционе PDA & PGN - January 19, 2013
Продавец PDA & PGN
Дата 19 января 2013
Сохранность XF
Цена
Польша 1 злотый 1984 MW (Пробный) на аукционе Felzmann - June 27, 2011
Продавец Felzmann
Дата 27 июня 2011
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 злотый 1984 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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