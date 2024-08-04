Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробный 1 злотый 1984 года MW. Медно-никель (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Медно-никель
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 7,7 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 1 злотый
- Год 1984
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (22)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробный 1 злотый 1984 года со знаком MW. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 490 проданному на аукционе Stary Sklep за 3900 PLN. Торги состоялись 12 октября 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
772 $
Цена в валюте аукциона 3450 PLN
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Stary Sklep
Дата 12 октября 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 25 февраля 2019
Сохранность SP63 PCGS
Цена
******
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2018
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 26 мая 2018
Сохранность SP63 PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 9 марта 2018
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 11 июня 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 21 апреля 2017
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Где продать?
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