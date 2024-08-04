Пробный 1 злотый 1984 года MW. Медно-никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробный 1 злотый 1984 года со знаком MW. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 490 проданному на аукционе Stary Sklep за 3900 PLN. Торги состоялись 12 октября 2019.

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