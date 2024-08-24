Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Монеты Польши 1984 года
для обращения
Памятные серебряные
Памятные Медно-никелевые
Пробные монеты
1000 злотых 1984 MW Пробные 40 лет Польской Народной Республики Никель
Средняя цена 110 $
Продажи
0 23
1000 злотых 1984 MW Пробные 40 лет Польской Народной Республики Серебро
Средняя цена 90 $
Продажи
0 17
200 злотых 1984 MW SW Пробные XIV зимние Олимпийские игры - Сараево 1984 Никель
Средняя цена 95 $
Продажи
0 34
200 злотых 1984 MW SW Пробные XIV зимние Олимпийские игры - Сараево 1984 Серебро
Средняя цена —
Продажи
0 0
200 злотых 1984 MW Пробные XXIII летние Олимпийские Игры - Лос-Анджелес 1984 Никель
Средняя цена 85 $
Продажи
0 32
200 злотых 1984 MW Пробные XXIII летние Олимпийские Игры - Лос-Анджелес 1984 Серебро
Средняя цена —
Продажи
0 0
100 злотых 1984 MW Пробные 40 лет Польской Народной Республики Никель
Средняя цена 100 $
Продажи
0 29
100 злотых 1984 MW Пробные 40 лет Польской Народной Республики Медно-никель
Средняя цена 1800 $
Продажи
0 3
Категория
Год
Поиск