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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1984 года

для обращения

Аверс
Реверс
20 злотых 1984 MW
Средняя цена 400 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
10 злотых 1984 MW 100 лет со дня смерти Болеслава Пруса
Средняя цена 60 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
10 злотых 1984 MW
Средняя цена 35 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
5 злотых 1984 MW
Средняя цена 130 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
2 злотых 1984 MW
Средняя цена 45 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
1 злотый 1984 MW
Средняя цена 60 $
Продажи
0 64
Аверс
Реверс
50 грошей 1984 MW
Средняя цена 35 $
Продажи
0 18

Памятные серебряные

Аверс
Реверс
500 злотых 1984 MW EO Лебедь Серебро
Средняя цена 70 $
Продажи
0 48
Аверс
Реверс
200 злотых 1984 MW SW XIV зимние Олимпийские игры - Сараево 1984 Серебро
Средняя цена 20 $
Продажи
0 36
Аверс
Реверс
200 злотых 1984 MW XXIII летние Олимпийские Игры - Лос-Анджелес 1984 Серебро
Средняя цена 20 $
Продажи
0 38

Памятные Медно-никелевые

Аверс
Реверс
100 злотых 1984 MW TT Винценты Витос Медно-никель
Средняя цена 180 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
100 злотых 1984 MW 40 лет Польской Народной Республики Медно-никель
Средняя цена 60 $
Продажи
0 14

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1000 злотых 1984 MW Пробные Винценты Витос Никель
Средняя цена 95 $
Продажи
0 31
Аверс
Реверс
1000 злотых 1984 MW Пробные Винценты Витос Серебро
Средняя цена 45 $
Продажи
0 19
Аверс
Реверс
1000 злотых 1984 MW Пробные Лебедь Никель
Средняя цена 170 $
Продажи
0 24
Аверс
Реверс
1000 злотых 1984 MW Пробные Лебедь Серебро
Средняя цена 80 $
Продажи
0 45
Аверс
Реверс
1000 злотых 1984 MW Пробные 40 лет Польской Народной Республики Никель
Средняя цена 110 $
Продажи
0 23
Аверс
Реверс
1000 злотых 1984 MW Пробные 40 лет Польской Народной Республики Серебро
Средняя цена 90 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
500 злотых 1984 MW EO Пробные Лебедь Никель
Средняя цена 210 $
Продажи
0 27
Аверс
Реверс
500 злотых 1984 MW EO Пробные Лебедь Серебро
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
200 злотых 1984 MW SW Пробные XIV зимние Олимпийские игры - Сараево 1984 Никель
Средняя цена 95 $
Продажи
0 34
Аверс
Реверс
200 злотых 1984 MW SW Пробные XIV зимние Олимпийские игры - Сараево 1984 Серебро
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
200 злотых 1984 MW Пробные XXIII летние Олимпийские Игры - Лос-Анджелес 1984 Никель
Средняя цена 85 $
Продажи
0 32
Аверс
Реверс
200 злотых 1984 MW Пробные XXIII летние Олимпийские Игры - Лос-Анджелес 1984 Серебро
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
100 злотых 1984 MW TT Пробные Винценты Витос Никель
Средняя цена 80 $
Продажи
0 27
Аверс
Реверс
100 злотых 1984 MW TT Пробные Винценты Витос Медно-никель
Средняя цена 1700 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
100 злотых 1984 MW Пробные 40 лет Польской Народной Республики Никель
Средняя цена 100 $
Продажи
0 29
Аверс
Реверс
100 злотых 1984 MW Пробные 40 лет Польской Народной Республики Медно-никель
Средняя цена 1800 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
20 злотых 1984 MW Пробные Никель
Средняя цена 110 $
Продажи
0 37
Аверс
Реверс
20 злотых 1984 MW Пробные Медно-никель
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
10 злотых 1984 MW Пробные Никель
Средняя цена 90 $
Продажи
0 41
Аверс
Реверс
10 злотых 1984 MW Пробные Медно-никель
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 злотый 1984 MW Пробный Медно-никель
Средняя цена 560 $
Продажи
0 22
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