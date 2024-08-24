Пробные 1000 злотых 1984 года MW "Лебедь". Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 1000 злотых 1984 года "Лебедь" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 881 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 1300 PLN. Торги состоялись 14 апреля 2024.

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