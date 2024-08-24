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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 1000 злотых 1984 года MW "Лебедь". Никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - Пробные 1000 злотых 1984 года MW "Лебедь" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 1000 злотых 1984 года MW "Лебедь" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 15,9 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 1000 злотых
  • Год 1984
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (24) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 1000 злотых 1984 года "Лебедь" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 881 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 1300 PLN. Торги состоялись 14 апреля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 1000 злотых 1984 MW "Лебедь" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 1000 злотых 1984 MW "Лебедь" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
193 $
Цена в валюте аукциона 775 PLN
Польша 1000 злотых 1984 MW "Лебедь" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 1000 злотых 1984 MW "Лебедь" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
321 $
Цена в валюте аукциона 1300 PLN
Польша 1000 злотых 1984 MW "Лебедь" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 1000 злотых 1984 MW "Лебедь" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1000 злотых 1984 MW "Лебедь" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 1000 злотых 1984 MW "Лебедь" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1000 злотых 1984 MW "Лебедь" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 1000 злотых 1984 MW "Лебедь" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1000 злотых 1984 MW "Лебедь" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 1000 злотых 1984 MW "Лебедь" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1000 злотых 1984 MW "Лебедь" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 1000 злотых 1984 MW "Лебедь" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1000 злотых 1984 MW "Лебедь" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 1000 злотых 1984 MW "Лебедь" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1000 злотых 1984 MW "Лебедь" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша 1000 злотых 1984 MW "Лебедь" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность PF68 NGC
Цена
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Польша 1000 злотых 1984 MW "Лебедь" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Польша 1000 злотых 1984 MW "Лебедь" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность PF68 NGC
Цена
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Польша 1000 злотых 1984 MW "Лебедь" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша 1000 злотых 1984 MW "Лебедь" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1000 злотых 1984 MW "Лебедь" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 1000 злотых 1984 MW "Лебедь" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1000 злотых 1984 MW "Лебедь" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Польша 1000 злотых 1984 MW "Лебедь" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2020
Сохранность SP66 PCGS
Цена
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Польша 1000 злотых 1984 MW "Лебедь" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Польша 1000 злотых 1984 MW "Лебедь" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1000 злотых 1984 MW "Лебедь" (Пробные) на аукционе Numimarket - September 23, 2019
Польша 1000 злотых 1984 MW "Лебедь" (Пробные) на аукционе Numimarket - September 23, 2019
Продавец Numimarket
Дата 23 сентября 2019
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 1000 злотых 1984 MW "Лебедь" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Польша 1000 злотых 1984 MW "Лебедь" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 15 июня 2019
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 1000 злотых 1984 MW "Лебедь" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Польша 1000 злотых 1984 MW "Лебедь" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 15 июня 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1000 злотых 1984 MW "Лебедь" (Пробные) на аукционе Bereska - April 27, 2019
Польша 1000 злотых 1984 MW "Лебедь" (Пробные) на аукционе Bereska - April 27, 2019
Продавец Bereska
Дата 27 апреля 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1000 злотых 1984 MW "Лебедь" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 1000 злотых 1984 MW "Лебедь" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1000 злотых 1984 MW "Лебедь" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 8, 2018
Польша 1000 злотых 1984 MW "Лебедь" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 8, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 8 сентября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1000 злотых 1984 MW "Лебедь" (Пробные) на аукционе Niemczyk - May 26, 2018
Польша 1000 злотых 1984 MW "Лебедь" (Пробные) на аукционе Niemczyk - May 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 мая 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1000 злотых 1984 "Лебедь" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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