Пробные монеты 1000 злотых Народной Республики - Польша
1000 злотых 1982 ПробныеИоанн Павел II
1000 злотых 1982 ПробныеИоанн Павел II
1000 злотых 1982-1986 ПробныеИоанн Павел II
1000 злотых 1984 ПробныеВинценты Витос
1000 злотых 1984 ПробныеЛебедь
1000 злотых 1984 Пробные40 лет Польской Народной Республики
1000 злотых 1985 ПробныеПшемысл II
1000 злотых 1985 ПробныеБелка
1000 злотых 1985 Пробные40 лет ООН
1000 злотых 1985-1986 ПробныеЦентр здоровья матери
1000 злотых 1986 ПробныеНациональный акт помощи школе
1000 злотых 1986 ПробныеXIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986
1000 злотых 1986 ПробныеВладислав I Локетек
1000 злотых 1986 ПробныеСова
1000 злотых 1987 ПробныеКазимир III Великий
1000 злотых 1987 ПробныеСилезский музей в Катовице
1000 злотых 1987 ПробныеВроцлав
1000 злотых 1987 ПробныеXV зимние Олимпийские игры - Калгари 1988
1000 злотых 1987 ПробныеXXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988
1000 злотых 1987 ПробныеИоанн Павел II
1000 злотых 1988 ПробныеЯдвига
1000 злотых 1988 ПробныеXIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990
1000 злотых 1988 ПробныеИоанн Павел II - 10 лет понтификата
1000 злотых 1989 ПробныеИоанн Павел II