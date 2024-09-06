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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные монеты 1000 злотых Народной Республики - Польша

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1000 злотых 1982 Пробные

Иоанн Павел II
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1982 MW Никель 500 0 29
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1000 злотых 1982 Пробные

Иоанн Павел II
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1982 MW SW Никель 500 0 131982 MW SW Серебро 10,000 0 59
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1000 злотых 1982-1986 Пробные

Иоанн Павел II
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1982 CHI SW Золото 6 6 0 01985 CHI SW Золото 5 5 0 01986 CHI SW Золото 6 6 0 0
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1000 злотых 1984 Пробные

Винценты Витос
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1984 MW Никель 500 0 311984 MW Серебро 3,000 0 19
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1000 злотых 1984 Пробные

Лебедь
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1984 MW Никель 500 0 241984 MW Серебро 5,700 0 45
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1000 злотых 1984 Пробные

40 лет Польской Народной Республики
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1984 MW Никель 500 0 231984 MW Серебро 2,004 0 17
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1000 злотых 1985 Пробные

Пшемысл II
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1985 MW Никель 500 0 301985 MW Серебро 2,500 0 24
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1000 злотых 1985 Пробные

Белка
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1985 MW Никель 500 0 201985 MW Серебро 2,500 0 35
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1000 злотых 1985 Пробные

40 лет ООН
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1985 MW Никель 500 0 291985 MW Серебро 2,500 0 21
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1000 злотых 1985-1986 Пробные

Центр здоровья матери
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1985 MW Никель 500 0 291985 MW Серебро 2,500 0 171986 MW Серебро 22,000 0 25
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1000 злотых 1986 Пробные

Национальный акт помощи школе
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1986 MW Никель 500 0 351986 MW Серебро 25,400 0 32
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1000 злотых 1986 Пробные

XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1986 MW ET Никель 500 0 301986 MW ET Серебро 9,000 0 22
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1000 злотых 1986 Пробные

Владислав I Локетек
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1986 MW EO Никель 500 0 371986 MW EO Серебро 2,500 0 20
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1000 злотых 1986 Пробные

Сова
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1986 MW ET Никель 500 0 221986 MW ET Серебро 6,000 0 26
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1000 злотых 1987 Пробные

Казимир III Великий
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1987 MW SW Никель 500 0 271987 MW SW Серебро 2,500 0 32
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1000 злотых 1987 Пробные

Силезский музей в Катовице
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1987 MW Никель 500 0 381987 MW Серебро 11,500 0 24
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1000 злотых 1987 Пробные

Вроцлав
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1987 MW JD Никель 500 0 431987 MW JD Серебро 24,000 0 48
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1000 злотых 1987 Пробные

XV зимние Олимпийские игры - Калгари 1988
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1987 MW ET Никель 500 0 501987 MW ET Серебро 10,000 0 34
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1000 злотых 1987 Пробные

XXIV летние Олимпийские Игры - Сеул 1988
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1987 MW ET Никель 500 0 411987 MW ET Серебро 10,000 0 24
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1000 злотых 1987 Пробные

Иоанн Павел II
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1987 MW SW Никель 500 0 281987 MW SW Золото 9 0 1
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1000 злотых 1988 Пробные

Ядвига
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1988 MW ET Никель 500 0 321988 MW ET Серебро 2,500 0 34
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1000 злотых 1988 Пробные

XIV Чемпионат мира по футболу - Италия 1990
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1988 MW ET Никель 500 0 361988 MW ET Серебро 7,000 0 15
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1000 злотых 1988 Пробные

Иоанн Павел II - 10 лет понтификата
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1988 MW ET Никель 500 0 26
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1000 злотых 1989 Пробные

Иоанн Павел II
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1989 MW ET Никель 500 0 30
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