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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 1000 злотых 1987 года MW "Силезский музей в Катовице". Серебро (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - Пробные 1000 злотых 1987 года MW "Силезский музей в Катовице" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 1000 злотых 1987 года MW "Силезский музей в Катовице" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 16,5 гр
  • Чистого серебра (0,3979 oz) 12,375 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 11,500

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 1000 злотых
  • Год 1987
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (24) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 1000 злотых 1987 года "Силезский музей в Катовице" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1131 проданному на аукционе Stary Sklep за 190 PLN. Торги состоялись 13 февраля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Cieszyńskie CN (1)
  • COINSNET (1)
  • MARCINIAK (3)
  • Numedux (1)
  • Rzeszowski DA (4)
  • Stare Monety (1)
  • Stary Sklep (2)
  • WCN (6)
  • Wójcicki (3)
  • Wu-eL (2)
Продавец WCN
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 115 PLN
Польша 1000 злотых 1987 MW "Силезский музей в Катовице" (Пробные) на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 1000 злотых 1987 MW "Силезский музей в Катовице" (Пробные) на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 85 PLN
Польша 1000 злотых 1987 MW "Силезский музей в Катовице" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша 1000 злотых 1987 MW "Силезский музей в Катовице" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1000 злотых 1987 MW "Силезский музей в Катовице" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша 1000 злотых 1987 MW "Силезский музей в Катовице" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1000 злотых 1987 MW "Силезский музей в Катовице" (Пробные) на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 1000 злотых 1987 MW "Силезский музей в Катовице" (Пробные) на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1000 злотых 1987 MW "Силезский музей в Катовице" (Пробные) на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Польша 1000 злотых 1987 MW "Силезский музей в Катовице" (Пробные) на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1000 злотых 1987 MW "Силезский музей в Катовице" (Пробные) на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Польша 1000 злотых 1987 MW "Силезский музей в Катовице" (Пробные) на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1000 злотых 1987 MW "Силезский музей в Катовице" (Пробные) на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Польша 1000 злотых 1987 MW "Силезский музей в Катовице" (Пробные) на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
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Польша 1000 злотых 1987 MW "Силезский музей в Катовице" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 1000 злотых 1987 MW "Силезский музей в Катовице" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность Нет оценки
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Польша 1000 злотых 1987 MW "Силезский музей в Катовице" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 1000 злотых 1987 MW "Силезский музей в Катовице" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 1000 злотых 1987 MW "Силезский музей в Катовице" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 1000 злотых 1987 MW "Силезский музей в Катовице" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 июля 2023
Сохранность UNC
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Польша 1000 злотых 1987 MW "Силезский музей в Катовице" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 1000 злотых 1987 MW "Силезский музей в Катовице" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
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Польша 1000 злотых 1987 MW "Силезский музей в Катовице" (Пробные) на аукционе Numedux - April 16, 2023
Польша 1000 злотых 1987 MW "Силезский музей в Катовице" (Пробные) на аукционе Numedux - April 16, 2023
Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 30 марта 2023
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 2 марта 2023
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 2 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1000 злотых 1987 MW "Силезский музей в Катовице" (Пробные) на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 1000 злотых 1987 MW "Силезский музей в Катовице" (Пробные) на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1000 злотых 1987 MW "Силезский музей в Катовице" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - May 26, 2022
Польша 1000 злотых 1987 MW "Силезский музей в Катовице" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - May 26, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 мая 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1000 злотых 1987 MW "Силезский музей в Катовице" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Польша 1000 злотых 1987 MW "Силезский музей в Катовице" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 апреля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1000 злотых 1987 "Силезский музей в Катовице" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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