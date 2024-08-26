Пробные 1000 злотых 1987 года MW "Силезский музей в Катовице". Серебро (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 1000 злотых 1987 года "Силезский музей в Катовице" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1131 проданному на аукционе Stary Sklep за 190 PLN. Торги состоялись 13 февраля 2021.

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