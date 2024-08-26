Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 1000 злотых 1987 года MW "Силезский музей в Катовице". Серебро (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Серебро
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 16,5 гр
- Чистого серебра (0,3979 oz) 12,375 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 11,500
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 1000 злотых
- Год 1987
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (24) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 1000 злотых 1987 года "Силезский музей в Катовице" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1131 проданному на аукционе Stary Sklep за 190 PLN. Торги состоялись 13 февраля 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Wu-eL (2)
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность PROOF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность PROOF
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность Нет оценки
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность Нет оценки
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Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
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Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность PROOF
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Продавец WCN
Дата 16 февраля 2023
Сохранность UNC
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Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 мая 2022
Сохранность PROOF
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Где продать?
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