Пробные 1000 злотых 1987 года MW SW "Казимир III Великий". Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 1000 злотых 1987 года "Казимир III Великий" со знаком MW SW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1498 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 120 EUR. Торги состоялись 8 сентября 2011.

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