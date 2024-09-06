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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 1000 злотых 1982 года MW SW "Иоанн Павел II". Никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - Пробные 1000 злотых 1982 года MW SW "Иоанн Павел II" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 1000 злотых 1982 года MW SW "Иоанн Павел II" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 19,2 гр
  • Диаметр 35 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 1000 злотых
  • Год 1982
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (13) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 1000 злотых 1982 года "Иоанн Павел II" со знаком MW SW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 595 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 1200 PLN. Торги состоялись 6 мая 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • MARCINIAK (1)
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  • Numimarket (6)
  • Stary Sklep (1)
  • WCN (2)
Польша 1000 злотых 1982 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 1000 злотых 1982 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
200 $
Цена в валюте аукциона 800 PLN
Польша 1000 злотых 1982 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 1000 злотых 1982 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
284 $
Цена в валюте аукциона 1150 PLN
Продавец WCN
Дата 12 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1000 злотых 1982 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 1000 злотых 1982 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1000 злотых 1982 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 1000 злотых 1982 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 1000 злотых 1982 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 1000 злотых 1982 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 1000 злотых 1982 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 1000 злотых 1982 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1000 злотых 1982 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Польша 1000 злотых 1982 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность PF67 GCN
Цена
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Польша 1000 злотых 1982 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 20, 2020
Польша 1000 злотых 1982 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 20, 2020
Продавец Numimarket
Дата 20 апреля 2020
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 1000 злотых 1982 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 1000 злотых 1982 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность PF67 NGC
Цена
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Польша 1000 злотых 1982 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 1000 злотых 1982 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1000 злотых 1982 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - May 6, 2016
Польша 1000 злотых 1982 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - May 6, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 6 мая 2016
Сохранность PF67 CAMEO NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 ноября 1999
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1000 злотых 1982 "Иоанн Павел II" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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