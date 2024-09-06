Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 1000 злотых 1982 года MW SW "Иоанн Павел II". Никель (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Никель
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 19,2 гр
- Диаметр 35 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 500
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 1000 злотых
- Год 1982
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (13) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 1000 злотых 1982 года "Иоанн Павел II" со знаком MW SW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 595 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 1200 PLN. Торги состоялись 6 мая 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- MARCINIAK (1)
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- Numimarket (6)
- Stary Sklep (1)
- WCN (2)
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
200 $
Цена в валюте аукциона 800 PLN
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
284 $
Цена в валюте аукциона 1150 PLN
Продавец WCN
Дата 12 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность PF67 GCN
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 20 апреля 2020
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность PF67 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 6 мая 2016
Сохранность PF67 CAMEO NGC
Цена
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Где продать?
Для продажи 1000 злотых 1982 "Иоанн Павел II" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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