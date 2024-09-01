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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 1000 злотых 1985 года MW "40 лет ООН". Серебро (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - Пробные 1000 злотых 1985 года MW "40 лет ООН" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 1000 злотых 1985 года MW "40 лет ООН" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Leu Numismatik

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 16,5 гр
  • Чистого серебра (0,3979 oz) 12,375 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 2,500

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 1000 злотых
  • Год 1985
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (21) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 1000 злотых 1985 года "40 лет ООН" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3497 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 400 PLN. Торги состоялись 19 апреля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stary Sklep (2)
  • WCN (4)
  • Wójcicki (2)
  • Wu-eL (1)
Продавец WCN
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
74 $
Цена в валюте аукциона 300 PLN
Польша 1000 злотых 1985 MW "40 лет ООН" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 1000 злотых 1985 MW "40 лет ООН" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
52 $
Цена в валюте аукциона 210 PLN
Польша 1000 злотых 1985 MW "40 лет ООН" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша 1000 злотых 1985 MW "40 лет ООН" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1000 злотых 1985 MW "40 лет ООН" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 1000 злотых 1985 MW "40 лет ООН" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 7 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1000 злотых 1985 MW "40 лет ООН" (Пробные) на аукционе Coinhouse - December 17, 2023
Продавец Coinhouse
Дата 17 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1000 злотых 1985 MW "40 лет ООН" (Пробные) на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 1000 злотых 1985 MW "40 лет ООН" (Пробные) на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1000 злотых 1985 MW "40 лет ООН" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 1000 злотых 1985 MW "40 лет ООН" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1000 злотых 1985 MW "40 лет ООН" (Пробные) на аукционе Coinhouse - October 8, 2023
Продавец Coinhouse
Дата 8 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1000 злотых 1985 MW "40 лет ООН" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 1000 злотых 1985 MW "40 лет ООН" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 1000 злотых 1985 MW "40 лет ООН" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 1000 злотых 1985 MW "40 лет ООН" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 1000 злотых 1985 MW "40 лет ООН" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 1000 злотых 1985 MW "40 лет ООН" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1000 злотых 1985 MW "40 лет ООН" (Пробные) на аукционе Numedux - April 16, 2023
Польша 1000 злотых 1985 MW "40 лет ООН" (Пробные) на аукционе Numedux - April 16, 2023
Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1000 злотых 1985 MW "40 лет ООН" (Пробные) на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Польша 1000 злотых 1985 MW "40 лет ООН" (Пробные) на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1000 злотых 1985 MW "40 лет ООН" (Пробные) на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Польша 1000 злотых 1985 MW "40 лет ООН" (Пробные) на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1000 злотых 1985 MW "40 лет ООН" (Пробные) на аукционе Leu - December 6, 2022
Продавец Leu
Дата 6 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Польша 1000 злотых 1985 MW "40 лет ООН" (Пробные) на аукционе Stare Monety - March 4, 2022
Польша 1000 злотых 1985 MW "40 лет ООН" (Пробные) на аукционе Stare Monety - March 4, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 4 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1000 злотых 1985 MW "40 лет ООН" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 26, 2021
Польша 1000 злотых 1985 MW "40 лет ООН" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 26, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 26 июня 2021
Сохранность PF67 GCN
Цена
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Польша 1000 злотых 1985 MW "40 лет ООН" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Польша 1000 злотых 1985 MW "40 лет ООН" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность PF69 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1000 злотых 1985 "40 лет ООН" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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