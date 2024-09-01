Пробные 1000 злотых 1985 года MW "40 лет ООН". Серебро (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 1000 злотых 1985 года "40 лет ООН" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3497 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 400 PLN. Торги состоялись 19 апреля 2024.

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