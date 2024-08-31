Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 1000 злотых 1982 года MW SW "Иоанн Павел II". Серебро (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Серебро
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 19,3 гр
- Чистого серебра (0,4654 oz) 14,475 гр
- Диаметр 35 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 10,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 1000 злотых
- Год 1982
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (59) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 1000 злотых 1982 года "Иоанн Павел II" со знаком MW SW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 284 проданному на аукционе Antykwariat Wu-eL за 850 PLN. Торги состоялись 25 апреля 2023.
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Сохранность (слабы)
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- Wu-eL (2)
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PROOF
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность PROOF
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность PF68 GCN
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность PROOF
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность PROOF
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность PROOF
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность PROOF
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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