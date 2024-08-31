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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 1000 злотых 1982 года MW SW "Иоанн Павел II". Серебро (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - Пробные 1000 злотых 1982 года MW SW "Иоанн Павел II" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 1000 злотых 1982 года MW SW "Иоанн Павел II" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 19,3 гр
  • Чистого серебра (0,4654 oz) 14,475 гр
  • Диаметр 35 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 10,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 1000 злотых
  • Год 1982
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (59) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 1000 злотых 1982 года "Иоанн Павел II" со знаком MW SW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 284 проданному на аукционе Antykwariat Wu-eL за 850 PLN. Торги состоялись 25 апреля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WAG (1)
  • WCN (11)
  • WDA - MiM (1)
  • Wójcicki (3)
  • Wu-eL (2)
Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 140 PLN
Продавец WCN
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 135 PLN
Продавец WCN
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1000 злотых 1982 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 1000 злотых 1982 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1000 злотых 1982 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 1000 злотых 1982 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1000 злотых 1982 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 1000 злотых 1982 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Польша 1000 злотых 1982 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 1000 злотых 1982 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1000 злотых 1982 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1000 злотых 1982 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1000 злотых 1982 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1000 злотых 1982 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность PF68 GCN
Цена
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Польша 1000 злотых 1982 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 1000 злотых 1982 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность PROOF
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Польша 1000 злотых 1982 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 1000 злотых 1982 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 1000 злотых 1982 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 1000 злотых 1982 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1000 злотых 1982 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 1000 злотых 1982 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1000 злотых 1982 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 1000 злотых 1982 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 1000 злотых 1982 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 1000 злотых 1982 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1000 злотых 1982 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 1000 злотых 1982 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1000 злотых 1982 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе CHS Basel Numismatics - October 31, 2023
Продавец CHS Basel Numismatics
Дата 31 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
Польша 1000 злотых 1982 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Польша 1000 злотых 1982 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1000 злотых 1982 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 1000 злотых 1982 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность SP65 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 1000 злотых 1982 "Иоанн Павел II" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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