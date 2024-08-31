Пробные 1000 злотых 1982 года MW SW "Иоанн Павел II". Серебро (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 1000 злотых 1982 года "Иоанн Павел II" со знаком MW SW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 284 проданному на аукционе Antykwariat Wu-eL за 850 PLN. Торги состоялись 25 апреля 2023.

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