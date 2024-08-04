Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 1000 злотых 1985 года MW "40 лет ООН". Никель (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Никель
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 15,0 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 500
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 1000 злотых
- Год 1985
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (29) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 1000 злотых 1985 года "40 лет ООН" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 472 проданному на аукционе WDA - MiM за 700 PLN. Торги состоялись 20 июня 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
109 $
Цена в валюте аукциона 440 PLN
Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
Сохранность PF66 NGC
Цена
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Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 ноября 2022
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность PF66 NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность PF67 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 23 сентября 2019
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 июня 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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