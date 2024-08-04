Пробные 1000 злотых 1985 года MW "40 лет ООН". Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 1000 злотых 1985 года "40 лет ООН" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 472 проданному на аукционе WDA - MiM за 700 PLN. Торги состоялись 20 июня 2023.

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