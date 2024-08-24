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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 1000 злотых 1986 года MW "Центр здоровья матери". Серебро (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - Пробные 1000 злотых 1986 года MW "Центр здоровья матери" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 1000 злотых 1986 года MW "Центр здоровья матери" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Rzeszowski Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 16,5 гр
  • Чистого серебра (0,3979 oz) 12,375 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 22,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 1000 злотых
  • Год 1986
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (25)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 1000 злотых 1986 года "Центр здоровья матери" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3104 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 180 PLN. Торги состоялись 11 января 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Istra Numizmatika d.o.o. (1)
  • Katz (2)
  • MARCINIAK (1)
  • Münzen & Medaillen (1)
  • Numedux (1)
  • Numis Poland (2)
  • Rare Coins (1)
  • Rzeszowski DA (2)
  • Stare Monety (2)
  • Stary Sklep (3)
  • WCN (6)
  • Wójcicki (2)
  • Wu-eL (1)
Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 90 PLN
Польша 1000 злотых 1986 MW "Центр здоровья матери" (Пробные) на аукционе Istra Numizmatika d.o.o. - May 4, 2024
Польша 1000 злотых 1986 MW "Центр здоровья матери" (Пробные) на аукционе Istra Numizmatika d.o.o. - May 4, 2024
Продавец Istra Numizmatika d.o.o.
Дата 4 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
Польша 1000 злотых 1986 MW "Центр здоровья матери" (Пробные) на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
Польша 1000 злотых 1986 MW "Центр здоровья матери" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 1000 злотых 1986 MW "Центр здоровья матери" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 60 PLN
Польша 1000 злотых 1986 MW "Центр здоровья матери" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 1000 злотых 1986 MW "Центр здоровья матери" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1000 злотых 1986 MW "Центр здоровья матери" (Пробные) на аукционе Münzen & Medaillen - January 23, 2024
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 23 января 2024
Сохранность PROOF
Цена
Польша 1000 злотых 1986 MW "Центр здоровья матери" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 1000 злотых 1986 MW "Центр здоровья матери" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1000 злотых 1986 MW "Центр здоровья матери" (Пробные) на аукционе Numis Poland - May 7, 2023
Польша 1000 злотых 1986 MW "Центр здоровья матери" (Пробные) на аукционе Numis Poland - May 7, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 7 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1000 злотых 1986 MW "Центр здоровья матери" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 1000 злотых 1986 MW "Центр здоровья матери" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1000 злотых 1986 MW "Центр здоровья матери" (Пробные) на аукционе Numedux - April 16, 2023
Польша 1000 злотых 1986 MW "Центр здоровья матери" (Пробные) на аукционе Numedux - April 16, 2023
Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1000 злотых 1986 MW "Центр здоровья матери" (Пробные) на аукционе Numis Poland - February 18, 2023
Польша 1000 злотых 1986 MW "Центр здоровья матери" (Пробные) на аукционе Numis Poland - February 18, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 18 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 1000 злотых 1986 MW "Центр здоровья матери" (Пробные) на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 1000 злотых 1986 MW "Центр здоровья матери" (Пробные) на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1000 злотых 1986 MW "Центр здоровья матери" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Польша 1000 злотых 1986 MW "Центр здоровья матери" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1000 злотых 1986 MW "Центр здоровья матери" (Пробные) на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Польша 1000 злотых 1986 MW "Центр здоровья матери" (Пробные) на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 3 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1000 злотых 1986 MW "Центр здоровья матери" (Пробные) на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Польша 1000 злотых 1986 MW "Центр здоровья матери" (Пробные) на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 3 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1000 злотых 1986 MW "Центр здоровья матери" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Польша 1000 злотых 1986 MW "Центр здоровья матери" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность PROOF
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Где продать?

Для продажи 1000 злотых 1986 "Центр здоровья матери" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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