Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 1000 злотых 1986 года MW "Центр здоровья матери". Серебро (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Серебро
Фотография: Rzeszowski Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 16,5 гр
- Чистого серебра (0,3979 oz) 12,375 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 22,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 1000 злотых
- Год 1986
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (25)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 1000 злотых 1986 года "Центр здоровья матери" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3104 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 180 PLN. Торги состоялись 11 января 2021.
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 7 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 18 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 3 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 3 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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