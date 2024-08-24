Пробные 1000 злотых 1986 года MW "Центр здоровья матери". Серебро (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 1000 злотых 1986 года "Центр здоровья матери" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3104 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 180 PLN. Торги состоялись 11 января 2021.

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