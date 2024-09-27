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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1986 года

для обращения

Аверс
Реверс
20 злотых 1986 MW
Средняя цена 130 $
Продажи
0 23
Аверс
Реверс
10 злотых 1986 MW
Средняя цена 120 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
5 злотых 1986 MW
Средняя цена 35 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
2 злотых 1986 MW
Средняя цена 60 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
1 злотый 1986 MW
Средняя цена 35 $
Продажи
0 39
Аверс
Реверс
50 грошей 1986 MW
Средняя цена 25 $
Продажи
0 8

Памятные золотые

Аверс
Реверс
10000 злотых 1986 CHI SW Иоанн Павел II
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2000 злотых 1986 CHI SW Иоанн Павел II
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1000 злотых 1986 CHI SW Иоанн Павел II Золото
Средняя цена
Продажи
0 0

Памятные серебряные

Аверс
Реверс
10000 злотых 1986 Иоанн Павел II Серебро
Средняя цена 1500 $
Продажи
0 18
Аверс
Реверс
500 злотых 1986 MW SW Владислав I Локетек Серебро
Средняя цена 55 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
500 злотых 1986 MW ET Сова Серебро
Средняя цена 55 $
Продажи
0 54
Аверс
Реверс
500 злотых 1986 MW XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986 Серебро
Средняя цена 25 $
Продажи
0 50
Аверс
Реверс
200 злотых 1986 CHI Иоанн Павел II Серебро
Средняя цена 690 $
Продажи
0 72
Аверс
Реверс
100 злотых 1986 CHI Иоанн Павел II
Средняя цена 430 $
Продажи
0 66

Памятные Медно-никелевые

Аверс
Реверс
100 злотых 1986 MW SW Владислав I Локоток Медно-никель
Средняя цена 45 $
Продажи
0 13

Пробные монеты

Аверс
Реверс
10000 злотых 1986 CHI SW Пробные Иоанн Павел II Золото
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2000 злотых 1986 CHI SW Пробные Иоанн Павел II
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1000 злотых 1986 CHI SW Пробные Иоанн Павел II Золото
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1000 злотых 1986 MW Пробные Центр здоровья матери Серебро
Средняя цена 20 $
Продажи
0 25
Аверс
Реверс
1000 злотых 1986 MW Пробные Национальный акт помощи школе Никель
Средняя цена 75 $
Продажи
0 35
Аверс
Реверс
1000 злотых 1986 MW Пробные Национальный акт помощи школе Серебро
Средняя цена 15 $
Продажи
0 32
Аверс
Реверс
1000 злотых 1986 MW ET Пробные XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986 Никель
Средняя цена 85 $
Продажи
0 30
Аверс
Реверс
1000 злотых 1986 MW ET Пробные XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986 Серебро
Средняя цена 25 $
Продажи
0 22
Аверс
Реверс
1000 злотых 1986 MW EO Пробные Владислав I Локетек Никель
Средняя цена 130 $
Продажи
0 37
Аверс
Реверс
1000 злотых 1986 MW EO Пробные Владислав I Локетек Серебро
Средняя цена 95 $
Продажи
0 20
Аверс
Реверс
1000 злотых 1986 MW ET Пробные Сова Никель
Средняя цена 170 $
Продажи
0 22
Аверс
Реверс
1000 злотых 1986 MW ET Пробные Сова Серебро
Средняя цена 65 $
Продажи
0 26
Аверс
Реверс
500 злотых 1986 MW Пробные XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986 Никель
Средняя цена 110 $
Продажи
0 38
Аверс
Реверс
500 злотых 1986 MW Пробные XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986 Серебро
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
500 злотых 1986 MW SW Пробные Владислав I Локетек Никель
Средняя цена 95 $
Продажи
0 40
Аверс
Реверс
500 злотых 1986 MW SW Пробные Владислав I Локетек Серебро
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
500 злотых 1986 MW ET Пробные Сова Никель
Средняя цена 210 $
Продажи
0 23
Аверс
Реверс
200 злотых 1986 CHI Пробные Иоанн Павел II Серебро
Средняя цена 4300 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
200 злотых 1986 CHI Пробные Иоанн Павел II Золото
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
200 злотых 1986 MW SW Пробные Владислав I Локоток Никель
Средняя цена 90 $
Продажи
0 31
Аверс
Реверс
200 злотых 1986 MW SW Пробные Владислав I Локоток Медно-никель
Средняя цена 20 $
Продажи
0 29
Аверс
Реверс
200 злотых 1986 MW ET Пробные Сова Никель
Средняя цена 130 $
Продажи
0 27
Аверс
Реверс
200 злотых 1986 MW ET Пробные Сова Медно-никель
Средняя цена 35 $
Продажи
0 18
Аверс
Реверс
100 злотых 1986 MW SW Пробные Владислав I Локетек Никель
Средняя цена 85 $
Продажи
0 30
Аверс
Реверс
100 злотых 1986 MW SW Пробные Владислав I Локетек Медно-никель
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
100 злотых 1986 CHI Пробные Иоанн Павел II Серебро
Средняя цена 3200 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
20 злотых 1986 MW Пробные Медно-никель
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
5 злотых 1986 MW Пробные Никель
Средняя цена 120 $
Продажи
0 31
Аверс
Реверс
5 злотых 1986 MW Пробные Латунь
Средняя цена 1000 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
2 злотых 1986 MW Пробные Никель
Средняя цена 120 $
Продажи
0 37
Аверс
Реверс
2 злотых 1986 MW Пробные Латунь
Средняя цена 680 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1 злотый 1986 MW Пробный Медно-никель
Средняя цена 170 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
1 злотый 1986 MW Пробный Алюминий
Средняя цена 1000 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
50 грошей 1986 MW Пробные Никель
Средняя цена 130 $
Продажи
0 45
Аверс
Реверс
50 грошей 1986 MW Пробные Алюминий
Средняя цена
Продажи
0 0
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