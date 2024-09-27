Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Монеты Польши 1986 года
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Памятные золотые
Памятные серебряные
500 злотых 1986 MW XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986 Серебро
Средняя цена 25 $
Продажи
0 50
Памятные Медно-никелевые
Пробные монеты
1000 злотых 1986 MW ET Пробные XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986 Никель
Средняя цена 85 $
Продажи
0 30
1000 злотых 1986 MW ET Пробные XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986 Серебро
Средняя цена 25 $
Продажи
0 22
500 злотых 1986 MW Пробные XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986 Никель
Средняя цена 110 $
Продажи
0 38
500 злотых 1986 MW Пробные XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986 Серебро
Средняя цена —
Продажи
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