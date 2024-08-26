Пробные 100 злотых 1986 года CHI "Иоанн Павел II". Серебро (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1986 года "Иоанн Павел II" со знаком CHI. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на балернском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 639 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 10000 PLN. Торги состоялись 25 февраля 2012.

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