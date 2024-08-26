Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 100 злотых 1986 года CHI "Иоанн Павел II". Серебро (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Серебро
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 14,15 гр
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 6
- Тираж PROOF 6
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 100 злотых
- Год 1986
- Монетный двор Балерна
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1986 года "Иоанн Павел II" со знаком CHI. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на балернском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 639 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 10000 PLN. Торги состоялись 25 февраля 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WDA - MiM
Дата 11 ноября 2020
Сохранность PF65 NGC
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 170 PLN
Где продать?
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