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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 100 злотых 1986 года CHI "Иоанн Павел II". Серебро (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Серебро

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Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 14,15 гр
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 6
  • Тираж PROOF 6

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 100 злотых
  • Год 1986
  • Монетный двор Балерна
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1986 года "Иоанн Павел II" со знаком CHI. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на балернском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 639 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 10000 PLN. Торги состоялись 25 февраля 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 100 злотых 1986 CHI "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - November 11, 2020
Польша 100 злотых 1986 CHI "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - November 11, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 11 ноября 2020
Сохранность PF65 NGC
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 170 PLN
Продавец WCN
Дата 25 февраля 2012
Сохранность UNC
Цена
3231 $
Цена в валюте аукциона 10000 PLN
Продавец WCN
Дата 5 июня 2010
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 24 мая 2003
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 100 злотых 1986 "Иоанн Павел II" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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