Польша Период: 1506-2020 1506-2020
50 грошей 1986 года MW (Польша, Народная Республика)
Фотография: COINSNET Krzysztof Padzikowski
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 1,60 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 45,796,000
- Тираж PROOF 5,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 50 грошей
- Год 1986
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 грошей 1986 года со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1539 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 260 PLN. Торги состоялись 9 февраля 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
51 $
Цена в валюте аукциона 220 PLN
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 240 PLN
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 14 марта 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2020
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 50 грошей 1986 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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