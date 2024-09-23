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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

50 грошей 1986 года MW (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 50 грошей 1986 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 50 грошей 1986 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: COINSNET Krzysztof Padzikowski

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 1,60 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 45,796,000
  • Тираж PROOF 5,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 50 грошей
  • Год 1986
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 грошей 1986 года со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1539 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 260 PLN. Торги состоялись 9 февраля 2019.

Сохранность
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Польша 50 грошей 1986 MW на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 50 грошей 1986 MW на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
51 $
Цена в валюте аукциона 220 PLN
Польша 50 грошей 1986 MW на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша 50 грошей 1986 MW на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 240 PLN
Польша 50 грошей 1986 MW на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 50 грошей 1986 MW на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 50 грошей 1986 MW на аукционе Numisbalt - March 14, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 14 марта 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1986 MW на аукционе COINSNET - December 8, 2020
Польша 50 грошей 1986 MW на аукционе COINSNET - December 8, 2020
Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша 50 грошей 1986 MW на аукционе Numisbalt - September 19, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2020
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1986 MW на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша 50 грошей 1986 MW на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Польша 50 грошей 1986 MW на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша 50 грошей 1986 MW на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность PF68 NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 50 грошей 1986 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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