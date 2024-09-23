Пробные 2 злотых 1986 года MW. Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 2 злотых 1986 года со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2879 проданному на аукционе Stary Sklep за 1000 PLN. Торги состоялись 10 февраля 2024.

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