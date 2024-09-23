Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 2 злотых 1986 года MW. Никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - Пробные 2 злотых 1986 года MW Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 2 злотых 1986 года MW Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 4,5 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 2 злотых
  • Год 1986
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (37) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 2 злотых 1986 года со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2879 проданному на аукционе Stary Sklep за 1000 PLN. Торги состоялись 10 февраля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Bereska (1)
  • Janas (1)
  • MARCINIAK (6)
  • Niemczyk (12)
  • Numimarket (4)
  • Numis Poland (1)
  • Rzeszowski DA (1)
  • Stary Sklep (4)
  • Teutoburger (1)
  • WCN (2)
  • WDA - MiM (2)
  • Wójcicki (1)
  • Wu-eL (1)
Польша 2 злотых 1986 MW (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 2 злотых 1986 MW (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
100 $
Цена в валюте аукциона 400 PLN
Польша 2 злотых 1986 MW (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 2 злотых 1986 MW (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
95 $
Цена в валюте аукциона 380 PLN
Польша 2 злотых 1986 MW (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 2 злотых 1986 MW (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2 злотых 1986 MW (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 2 злотых 1986 MW (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS68 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2 злотых 1986 MW (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Польша 2 злотых 1986 MW (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2 злотых 1986 MW (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша 2 злотых 1986 MW (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2 злотых 1986 MW (Пробные) на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 2 злотых 1986 MW (Пробные) на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS66 GCN
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 14 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2 злотых 1986 MW (Пробные) на аукционе Numis Poland - July 12, 2023
Польша 2 злотых 1986 MW (Пробные) на аукционе Numis Poland - July 12, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 12 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2 злотых 1986 MW (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 2 злотых 1986 MW (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2 злотых 1986 MW (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша 2 злотых 1986 MW (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность MS68 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2 злотых 1986 MW (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 2 злотых 1986 MW (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2 злотых 1986 MW (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 2 злотых 1986 MW (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2 злотых 1986 MW (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша 2 злотых 1986 MW (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2 злотых 1986 MW (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 2 злотых 1986 MW (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2 злотых 1986 MW (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 2 злотых 1986 MW (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2 злотых 1986 MW (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 2 злотых 1986 MW (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2 злотых 1986 MW (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 2 злотых 1986 MW (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2 злотых 1986 MW (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Польша 2 злотых 1986 MW (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2 злотых 1986 MW (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Польша 2 злотых 1986 MW (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2 злотых 1986 MW (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 2 злотых 1986 MW (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 2 злотых 1986 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Народной Республики Монеты Польши 1986 года Все польские монеты польские никелевые монеты польские монеты номиналом 2 злотых Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск