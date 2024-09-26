Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 100 злотых 1986 года MW SW "Владислав I Локетек". Медно-никель (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Медно-никель
Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 10,7 гр
- Диаметр 29,5 мм
- Гурт Рубчатый
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 100 злотых
- Год 1986
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1986 года "Владислав I Локетек" со знаком MW SW. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1208 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 5300 PLN. Торги состоялись 6 октября 2022.
Сохранность
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