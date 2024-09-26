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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 100 злотых 1986 года MW SW "Владислав I Локетек". Медно-никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Медно-никель

Аверс монеты - Пробные 100 злотых 1986 года MW SW "Владислав I Локетек" Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 100 злотых 1986 года MW SW "Владислав I Локетек" Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 10,7 гр
  • Диаметр 29,5 мм
  • Гурт Рубчатый

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 100 злотых
  • Год 1986
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1986 года "Владислав I Локетек" со знаком MW SW. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1208 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 5300 PLN. Торги состоялись 6 октября 2022.

Сохранность
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Польша 100 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локетек" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша 100 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локетек" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
1062 $
Цена в валюте аукциона 5300 PLN
Польша 100 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локетек" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша 100 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локетек" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 100 злотых 1986 "Владислав I Локетек" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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