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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробный 1 злотый 1986 года MW. Алюминий (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Алюминий

Аверс монеты - Пробный 1 злотый 1986 года MW Алюминий - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробный 1 злотый 1986 года MW Алюминий - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Polskie Towarzystwo Numizmatyczne

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 2,1 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 1 злотый
  • Год 1986
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробный 1 злотый 1986 года со знаком MW. Алюминий. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2373 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 6500 PLN. Торги состоялись 12 декабря 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WDA - MiM (3)
Польша 1 злотый 1986 MW (Пробный) на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Польша 1 злотый 1986 MW (Пробный) на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 мая 2022
Сохранность AU
Цена
634 $
Цена в валюте аукциона 2700 PLN
Польша 1 злотый 1986 MW (Пробный) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 1 злотый 1986 MW (Пробный) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
1777 $
Цена в валюте аукциона 6500 PLN
Польша 1 злотый 1986 MW (Пробный) на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Польша 1 злотый 1986 MW (Пробный) на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
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Польша 1 злотый 1986 MW (Пробный) на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Польша 1 злотый 1986 MW (Пробный) на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
******
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Польша 1 злотый 1986 MW (Пробный) на аукционе Polskie Towarzystwo Numizmatyczne - December 9, 2017
Польша 1 злотый 1986 MW (Пробный) на аукционе Polskie Towarzystwo Numizmatyczne - December 9, 2017
Продавец Polskie Towarzystwo Numizmatyczne
Дата 9 декабря 2017
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 злотый 1986 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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