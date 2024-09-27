Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробный 1 злотый 1986 года MW. Алюминий (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Алюминий
Фотография: Polskie Towarzystwo Numizmatyczne
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 2,1 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 1 злотый
- Год 1986
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробный 1 злотый 1986 года со знаком MW. Алюминий. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2373 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 6500 PLN. Торги состоялись 12 декабря 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
******
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