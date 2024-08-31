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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 500 злотых 1986 года MW ET "Сова". Никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - Пробные 500 злотых 1986 года MW ET "Сова" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 500 злотых 1986 года MW ET "Сова" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 15,7 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 500 злотых
  • Год 1986
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (23)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 500 злотых 1986 года "Сова" со знаком MW ET. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 875 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 2100 PLN. Торги состоялись 14 апреля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 500 злотых 1986 MW ET "Сова" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 500 злотых 1986 MW ET "Сова" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
518 $
Цена в валюте аукциона 2100 PLN
Польша 500 злотых 1986 MW ET "Сова" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 500 злотых 1986 MW ET "Сова" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
499 $
Цена в валюте аукциона 2000 PLN
Польша 500 злотых 1986 MW ET "Сова" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша 500 злотых 1986 MW ET "Сова" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 500 злотых 1986 MW ET "Сова" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша 500 злотых 1986 MW ET "Сова" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 500 злотых 1986 MW ET "Сова" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 500 злотых 1986 MW ET "Сова" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 500 злотых 1986 MW ET "Сова" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша 500 злотых 1986 MW ET "Сова" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 500 злотых 1986 MW ET "Сова" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 500 злотых 1986 MW ET "Сова" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 500 злотых 1986 MW ET "Сова" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 500 злотых 1986 MW ET "Сова" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 500 злотых 1986 MW ET "Сова" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 500 злотых 1986 MW ET "Сова" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 500 злотых 1986 MW ET "Сова" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 500 злотых 1986 MW ET "Сова" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 500 злотых 1986 MW ET "Сова" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 500 злотых 1986 MW ET "Сова" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 500 злотых 1986 MW ET "Сова" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 500 злотых 1986 MW ET "Сова" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 500 злотых 1986 MW ET "Сова" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Польша 500 злотых 1986 MW ET "Сова" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 500 злотых 1986 MW ET "Сова" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Польша 500 злотых 1986 MW ET "Сова" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 500 злотых 1986 MW ET "Сова" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Польша 500 злотых 1986 MW ET "Сова" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 15 июня 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 500 злотых 1986 MW ET "Сова" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Польша 500 злотых 1986 MW ET "Сова" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 15 июня 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 500 злотых 1986 MW ET "Сова" (Пробные) на аукционе Bereska - April 27, 2019
Польша 500 злотых 1986 MW ET "Сова" (Пробные) на аукционе Bereska - April 27, 2019
Продавец Bereska
Дата 27 апреля 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 500 злотых 1986 MW ET "Сова" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 500 злотых 1986 MW ET "Сова" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 500 злотых 1986 MW ET "Сова" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 15, 2018
Польша 500 злотых 1986 MW ET "Сова" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 15, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2018
Сохранность SP67 PCGS
Цена
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Польша 500 злотых 1986 MW ET "Сова" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 8, 2018
Польша 500 злотых 1986 MW ET "Сова" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 8, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 8 сентября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 500 злотых 1986 MW ET "Сова" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 8, 2018
Польша 500 злотых 1986 MW ET "Сова" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 8, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 8 сентября 2018
Сохранность PROOF
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Для продажи 500 злотых 1986 "Сова" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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