Пробные 500 злотых 1986 года MW ET "Сова". Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 500 злотых 1986 года "Сова" со знаком MW ET. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 875 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 2100 PLN. Торги состоялись 14 апреля 2024.

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