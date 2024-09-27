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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 злотых 1986 года MW (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 2 злотых 1986 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 2 злотых 1986 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 3,0 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 60,718,000
  • Тираж PROOF 5,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 2 злотых
  • Год 1986
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1986 года со знаком MW. Это латунная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 436 проданному на аукционе Numis Poland за 470 PLN. Торги состоялись 6 ноября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Numis Poland (1)
  • Wójcicki (2)
Польша 2 злотых 1986 MW на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 2 злотых 1986 MW на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 130 PLN
Польша 2 злотых 1986 MW на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 2 злотых 1986 MW на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 75 PLN
Польша 2 злотых 1986 MW на аукционе Numis Poland - November 7, 2021
Польша 2 злотых 1986 MW на аукционе Numis Poland - November 7, 2021
Продавец Numis Poland
Дата 7 ноября 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1986 MW на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша 2 злотых 1986 MW на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность PF65 CAMEO NGC
Цена
******
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Польша 2 злотых 1986 MW на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 2 злотых 1986 MW на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность PF67 CAMEO NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1986 MW на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 2 злотых 1986 MW на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1986 MW на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша 2 злотых 1986 MW на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Польша 2 злотых 1986 MW на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Польша 2 злотых 1986 MW на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 злотых 1986 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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