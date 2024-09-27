2 злотых 1986 года MW (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1986 года со знаком MW. Это латунная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 436 проданному на аукционе Numis Poland за 470 PLN. Торги состоялись 6 ноября 2021.

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