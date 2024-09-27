Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2 злотых 1986 года MW (Польша, Народная Республика)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Латунь
- Вес 3,0 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 60,718,000
- Тираж PROOF 5,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 2 злотых
- Год 1986
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1986 года со знаком MW. Это латунная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 436 проданному на аукционе Numis Poland за 470 PLN. Торги состоялись 6 ноября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- MARCINIAK (3)
- Niemczyk (2)
- Numis Poland (1)
- Wójcicki (2)
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 130 PLN
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 75 PLN
Продавец Numis Poland
Дата 7 ноября 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность PF65 CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность PF67 CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 2 злотых 1986 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск