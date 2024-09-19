Пробные 200 злотых 1986 года MW SW "Владислав I Локоток". Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 200 злотых 1986 года "Владислав I Локоток" со знаком MW SW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 867 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 500 PLN. Торги состоялись 9 марта 2018.

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