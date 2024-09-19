Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 200 злотых 1986 года MW SW "Владислав I Локоток". Никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - Пробные 200 злотых 1986 года MW SW "Владислав I Локоток" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 200 злотых 1986 года MW SW "Владислав I Локоток" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 10,8 гр
  • Диаметр 29,5 мм
  • Гурт Надпись
  • Тираж PROOF 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 200 злотых
  • Год 1986
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (31) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 200 злотых 1986 года "Владислав I Локоток" со знаком MW SW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 867 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 500 PLN. Торги состоялись 9 марта 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Bereska (1)
  • MARCINIAK (4)
  • Niemczyk (16)
  • Numimarket (2)
  • Stary Sklep (2)
  • Teutoburger (1)
  • WCN (2)
  • WDA - MiM (2)
  • Wu-eL (1)
Польша 200 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локоток" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 200 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локоток" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
100 $
Цена в валюте аукциона 400 PLN
Польша 200 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локоток" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 200 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локоток" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
128 $
Цена в валюте аукциона 550 PLN
Продавец WCN
Дата 7 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 22 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 200 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локоток" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 200 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локоток" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 200 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локоток" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Польша 200 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локоток" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 200 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локоток" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 200 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локоток" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 200 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локоток" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Польша 200 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локоток" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2022
Сохранность PF70 PCG
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 200 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локоток" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 200 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локоток" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 200 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локоток" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 200 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локоток" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 200 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локоток" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 200 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локоток" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 200 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локоток" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 200 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локоток" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 200 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локоток" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Польша 200 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локоток" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 200 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локоток" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - March 25, 2021
Польша 200 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локоток" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - March 25, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 25 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 200 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локоток" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 200 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локоток" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 200 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локоток" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Польша 200 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локоток" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 200 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локоток" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша 200 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локоток" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 200 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локоток" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Польша 200 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локоток" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 200 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локоток" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Польша 200 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локоток" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 200 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локоток" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 200 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локоток" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 200 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локоток" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 200 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локоток" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 200 злотых 1986 "Владислав I Локоток" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Народной Республики Монеты Польши 1986 года Все польские монеты польские никелевые монеты польские монеты номиналом 200 злотых Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск