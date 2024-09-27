500 злотых 1986 года MW "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986". Серебро (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 500 злотых 1986 года "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 878 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 280 PLN. Торги состоялись 21 апреля 2017.

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