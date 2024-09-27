500 злотых 1986 года MW "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986". Серебро (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Серебро
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 16,5 гр
- Чистого серебра (0,3979 oz) 12,375 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 15,500
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 500 злотых
- Год 1986
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 500 злотых 1986 года "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 878 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 280 PLN. Торги состоялись 21 апреля 2017.
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