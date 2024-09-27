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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

500 злотых 1986 года MW "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986". Серебро (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - 500 злотых 1986 года MW "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 500 злотых 1986 года MW "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 16,5 гр
  • Чистого серебра (0,3979 oz) 12,375 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 15,500

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 500 злотых
  • Год 1986
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (50)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 500 злотых 1986 года "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 878 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 280 PLN. Торги состоялись 21 апреля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Niemczyk (2)
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  • WCN (11)
  • Wójcicki (6)
  • Wu-eL (2)
  • Александр (1)
Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 100 PLN
Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
19 $
Цена в валюте аукциона 75 PLN
Продавец WCN
Дата 2 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 500 злотых 1986 MW "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986" на аукционе Coinhouse - March 30, 2024
Продавец Coinhouse
Дата 30 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 500 злотых 1986 MW "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986" на аукционе Frühwald - February 18, 2024
Продавец Frühwald
Дата 18 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 500 злотых 1986 MW "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986" на аукционе Frühwald - February 18, 2024
Продавец Frühwald
Дата 18 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 500 злотых 1986 MW "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986" на аукционе Frühwald - February 18, 2024
Продавец Frühwald
Дата 18 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 500 злотых 1986 MW "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Польша 500 злотых 1986 MW "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 500 злотых 1986 MW "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 500 злотых 1986 MW "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 500 злотых 1986 MW "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 500 злотых 1986 MW "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 500 злотых 1986 MW "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 500 злотых 1986 MW "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 500 злотых 1986 MW "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Польша 500 злотых 1986 MW "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 500 злотых 1986 MW "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986" на аукционе Coinhouse - October 8, 2023
Продавец Coinhouse
Дата 8 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
Польша 500 злотых 1986 MW "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша 500 злотых 1986 MW "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 31 августа 2023
Сохранность UNC
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Польша 500 злотых 1986 MW "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986" на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 500 злотых 1986 MW "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986" на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 500 злотых 1986 MW "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986" на аукционе Stare Monety - March 10, 2023
Польша 500 злотых 1986 MW "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986" на аукционе Stare Monety - March 10, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 10 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 февраля 2023
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 2 февраля 2023
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Дата 26 января 2023
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Где продать?

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