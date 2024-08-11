Польша Период: 1506-2020 1506-2020
20 злотых 1986 года MW (Польша, Народная Республика)
Цены на аукционах (23)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 1986 года со знаком MW. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 771 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 2700 PLN. Торги состоялись 26 февраля 2022.
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 110 PLN
Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность PF69 NGC
Цена
76 $
Цена в валюте аукциона 300 PLN
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность PF68 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 19 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 4 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 8 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 9 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
Для продажи 20 злотых 1986 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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