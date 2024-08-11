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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

20 злотых 1986 года MW (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 20 злотых 1986 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 20 злотых 1986 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 8,7 гр
  • Диаметр 26,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 37,959,000
  • Тираж PROOF 5,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 20 злотых
  • Год 1986
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 1986 года со знаком MW. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 771 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 2700 PLN. Торги состоялись 26 февраля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • Stare Monety (3)
  • Stary Sklep (1)
  • WDA - MiM (2)
  • Wójcicki (3)
Польша 20 злотых 1986 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 20 злотых 1986 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 110 PLN
Польша 20 злотых 1986 MW на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Польша 20 злотых 1986 MW на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность PF69 NGC
Цена
76 $
Цена в валюте аукциона 300 PLN
Польша 20 злотых 1986 MW на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 20 злотых 1986 MW на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность PF68 CAMEO NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1986 MW на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Польша 20 злотых 1986 MW на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 19 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 20 злотых 1986 MW на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Польша 20 злотых 1986 MW на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1986 MW на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Польша 20 злотых 1986 MW на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1986 MW на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша 20 злотых 1986 MW на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1986 MW на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Польша 20 злотых 1986 MW на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
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Польша 20 злотых 1986 MW на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Польша 20 злотых 1986 MW на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1986 MW на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Польша 20 злотых 1986 MW на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1986 MW на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 20 злотых 1986 MW на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1986 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 20 злотых 1986 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1986 MW на аукционе Stare Monety - March 4, 2022
Польша 20 злотых 1986 MW на аукционе Stare Monety - March 4, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 4 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 20 злотых 1986 MW на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Польша 20 злотых 1986 MW на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1986 MW на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша 20 злотых 1986 MW на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1986 MW на аукционе COINSNET - May 24, 2021
Польша 20 злотых 1986 MW на аукционе COINSNET - May 24, 2021
Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша 20 злотых 1986 MW на аукционе COINSNET - March 8, 2021
Польша 20 злотых 1986 MW на аукционе COINSNET - March 8, 2021
Продавец COINSNET
Дата 8 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша 20 злотых 1986 MW на аукционе COINSNET - December 8, 2020
Польша 20 злотых 1986 MW на аукционе COINSNET - December 8, 2020
Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша 20 злотых 1986 MW на аукционе Numisbalt - September 19, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1986 MW на аукционе COINSNET - September 9, 2020
Польша 20 злотых 1986 MW на аукционе COINSNET - September 9, 2020
Продавец COINSNET
Дата 9 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша 20 злотых 1986 MW на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша 20 злотых 1986 MW на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 злотых 1986 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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