20 злотых 1986 года MW (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 1986 года со знаком MW. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 771 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 2700 PLN. Торги состоялись 26 февраля 2022.

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