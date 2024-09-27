Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 500 злотых 1986 года MW "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986". Серебро (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Серебро
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 16,9 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 500 злотых
- Год 1986
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (0) Разновидности (2)
Цены на аукционах
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