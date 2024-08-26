100 злотых 1986 года CHI "Иоанн Павел II" (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 1986 года "Иоанн Павел II" со знаком CHI. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на балернском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 896 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 4400 PLN. Торги состоялись 21 апреля 2017.

Сохранность PROOF (13) UNC (53) Сохранность (слабы) MS70 (8) MS69 (8) MS68 (8) MS67 (3) MS66 (5) PF70 (2) PF69 (3) DETAILS (1) ULTRA CAMEO (2) Сервис NGC (15) PCG (6) GCN (7) PCGS (8)

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