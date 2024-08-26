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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

100 злотых 1986 года CHI "Иоанн Павел II" (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 100 злотых 1986 года CHI "Иоанн Павел II" - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 100 злотых 1986 года CHI "Иоанн Павел II" - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 14,15 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 80
  • Тираж PROOF 128

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 100 злотых
  • Год 1986
  • Монетный двор Балерна
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (66)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 1986 года "Иоанн Павел II" со знаком CHI. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на балернском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 896 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 4400 PLN. Торги состоялись 21 апреля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 100 злотых 1986 CHI "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 100 злотых 1986 CHI "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS68 NGC
Цена
247 $
Цена в валюте аукциона 1000 PLN
Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
714 $
Цена в валюте аукциона 2800 PLN
Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1986 CHI "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 100 злотых 1986 CHI "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1986 CHI "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Польша 100 злотых 1986 CHI "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность PF70 PCG
Цена
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Польша 100 злотых 1986 CHI "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Польша 100 злотых 1986 CHI "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1986 CHI "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша 100 злотых 1986 CHI "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность MS68
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1986 CHI "Иоанн Павел II" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 100 злотых 1986 CHI "Иоанн Павел II" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность MS67 GCN
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1986 CHI "Иоанн Павел II" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Польша 100 злотых 1986 CHI "Иоанн Павел II" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность MS69 GCN
Цена
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Польша 100 злотых 1986 CHI "Иоанн Павел II" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 100 злотых 1986 CHI "Иоанн Павел II" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1986 CHI "Иоанн Павел II" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 100 злотых 1986 CHI "Иоанн Павел II" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS68 PCGS
Цена
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Польша 100 злотых 1986 CHI "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - September 18, 2022
Польша 100 злотых 1986 CHI "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - September 18, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 18 сентября 2022
Сохранность MS68 NGC
Цена
******
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Польша 100 злотых 1986 CHI "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Польша 100 злотых 1986 CHI "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 100 злотых 1986 CHI "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Польша 100 злотых 1986 CHI "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Польша 100 злотых 1986 CHI "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Польша 100 злотых 1986 CHI "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2022
Сохранность PF70 GCN
Цена
******
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Польша 100 злотых 1986 CHI "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Польша 100 злотых 1986 CHI "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2022
Сохранность MS68 PCGS
Цена
******
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Польша 100 злотых 1986 CHI "Иоанн Павел II" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 100 злотых 1986 CHI "Иоанн Павел II" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность MS69 GCN
Цена
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Где продать?

Для продажи 100 злотых 1986 "Иоанн Павел II" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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