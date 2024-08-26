Польша Период: 1506-2020 1506-2020
100 злотых 1986 года CHI "Иоанн Павел II" (Польша, Народная Республика)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 14,15 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 80
- Тираж PROOF 128
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 100 злотых
- Год 1986
- Монетный двор Балерна
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (66)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 1986 года "Иоанн Павел II" со знаком CHI. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на балернском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 896 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 4400 PLN. Торги состоялись 21 апреля 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность PF70 PCG
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность MS68
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность MS67 GCN
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность MS69 GCN
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS68 PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 18 сентября 2022
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2022
Сохранность PF70 GCN
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2022
Сохранность MS68 PCGS
Цена
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Где продать?
Для продажи 100 злотых 1986 "Иоанн Павел II" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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