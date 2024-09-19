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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

200 злотых 1986 года CHI "Иоанн Павел II". Серебро (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - 200 злотых 1986 года CHI "Иоанн Павел II" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 200 злотых 1986 года CHI "Иоанн Павел II" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 28,3 гр
  • Чистого серебра (0,6824 oz) 21,225 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 32
  • Тираж PROOF 75

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 200 злотых
  • Год 1986
  • Монетный двор Балерна
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (72)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 1986 года "Иоанн Павел II" со знаком CHI. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на балернском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 330 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 5000 PLN. Торги состоялись 18 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 200 злотых 1986 CHI "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 200 злотых 1986 CHI "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS69 PCGS
Цена
445 $
Цена в валюте аукциона 1800 PLN
Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
1275 $
Цена в валюте аукциона 5000 PLN
Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1986 CHI "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 200 злотых 1986 CHI "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 200 злотых 1986 CHI "Иоанн Павел II" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша 200 злотых 1986 CHI "Иоанн Павел II" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1986 CHI "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Польша 200 злотых 1986 CHI "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность PF70 PCG
Цена
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Польша 200 злотых 1986 CHI "Иоанн Павел II" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша 200 злотых 1986 CHI "Иоанн Павел II" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1986 CHI "Иоанн Павел II" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 200 злотых 1986 CHI "Иоанн Павел II" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS69 NGC
Цена
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Польша 200 злотых 1986 CHI "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша 200 злотых 1986 CHI "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность MS70
Цена
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Польша 200 злотых 1986 CHI "Иоанн Павел II" на аукционе Numision - July 2, 2023
Польша 200 злотых 1986 CHI "Иоанн Павел II" на аукционе Numision - July 2, 2023
Продавец Numision
Дата 2 июля 2023
Сохранность MS69 NGC
Цена
Продавец WCN
Дата 25 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1986 CHI "Иоанн Павел II" на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Польша 200 злотых 1986 CHI "Иоанн Павел II" на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS69 PCGS
Цена
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Польша 200 злотых 1986 CHI "Иоанн Павел II" на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Польша 200 злотых 1986 CHI "Иоанн Павел II" на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS69 PCGS
Цена
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Польша 200 злотых 1986 CHI "Иоанн Павел II" на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Польша 200 злотых 1986 CHI "Иоанн Павел II" на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность MS69 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 ноября 2022
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 19 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1986 CHI "Иоанн Павел II" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Польша 200 злотых 1986 CHI "Иоанн Павел II" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность MS69 GCN
Цена
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Польша 200 злотых 1986 CHI "Иоанн Павел II" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 200 злотых 1986 CHI "Иоанн Павел II" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1986 CHI "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Польша 200 злотых 1986 CHI "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1986 CHI "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Польша 200 злотых 1986 CHI "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1986 CHI "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Польша 200 злотых 1986 CHI "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2022
Сохранность MS69 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 200 злотых 1986 "Иоанн Павел II" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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