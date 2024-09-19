Польша Период: 1506-2020 1506-2020
200 злотых 1986 года CHI "Иоанн Павел II". Серебро (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Серебро
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 28,3 гр
- Чистого серебра (0,6824 oz) 21,225 гр
- Диаметр 40 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 32
- Тираж PROOF 75
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 200 злотых
- Год 1986
- Монетный двор Балерна
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (72)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 1986 года "Иоанн Павел II" со знаком CHI. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на балернском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 330 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 5000 PLN. Торги состоялись 18 мая 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS69 PCGS
Цена
445 $
Цена в валюте аукциона 1800 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность PF70 PCG
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS69 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность MS70
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS69 PCGS
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS69 PCGS
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность MS69 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность MS69 GCN
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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