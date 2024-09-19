200 злотых 1986 года CHI "Иоанн Павел II". Серебро (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 1986 года "Иоанн Павел II" со знаком CHI. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на балернском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 330 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 5000 PLN. Торги состоялись 18 мая 2024.

Сохранность PROOF (13) UNC (59) Сохранность (слабы) MS70 (7) MS69 (24) MS68 (5) MS67 (3) PF70 (2) PF68 (1) PF66 (1) DETAILS (1) ULTRA CAMEO (2) Сервис PCGS (11) NGC (19) PCG (3) GCN (7) ECC (1)

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