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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 1000 злотых 1986 года MW ET "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986". Никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - Пробные 1000 злотых 1986 года MW ET "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 1000 злотых 1986 года MW ET "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 16,6 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 1000 злотых
  • Год 1986
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (30) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 1000 злотых 1986 года "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986" со знаком MW ET. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 882 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 550 PLN. Торги состоялись 9 марта 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • Bereska (1)
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  • Niemczyk (11)
  • Numimarket (4)
  • Numis Poland (1)
  • Teutoburger (1)
  • WCN (2)
  • WDA - MiM (2)
  • Wu-eL (1)
Польша 1000 злотых 1986 MW ET "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 1000 злотых 1986 MW ET "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
89 $
Цена в валюте аукциона 360 PLN
Польша 1000 злотых 1986 MW ET "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Польша 1000 злотых 1986 MW ET "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
107 $
Цена в валюте аукциона 430 PLN
Продавец WCN
Дата 12 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1000 злотых 1986 MW ET "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986" (Пробные) на аукционе Numis Poland - July 12, 2023
Польша 1000 злотых 1986 MW ET "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986" (Пробные) на аукционе Numis Poland - July 12, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 12 июля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1000 злотых 1986 MW ET "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 1000 злотых 1986 MW ET "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1000 злотых 1986 MW ET "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 1000 злотых 1986 MW ET "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1000 злотых 1986 MW ET "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 1000 злотых 1986 MW ET "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
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Польша 1000 злотых 1986 MW ET "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 1000 злотых 1986 MW ET "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность PROOF
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Польша 1000 злотых 1986 MW ET "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 1000 злотых 1986 MW ET "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1000 злотых 1986 MW ET "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 1000 злотых 1986 MW ET "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1000 злотых 1986 MW ET "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - March 25, 2021
Польша 1000 злотых 1986 MW ET "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - March 25, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 25 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1000 злотых 1986 MW ET "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - November 11, 2020
Польша 1000 злотых 1986 MW ET "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - November 11, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 11 ноября 2020
Сохранность PF68 CAMEO NGC
Цена
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Польша 1000 злотых 1986 MW ET "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Польша 1000 злотых 1986 MW ET "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1000 злотых 1986 MW ET "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша 1000 злотых 1986 MW ET "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность PF67 NGC
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Польша 1000 злотых 1986 MW ET "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша 1000 злотых 1986 MW ET "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1000 злотых 1986 MW ET "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша 1000 злотых 1986 MW ET "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность UNC
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Польша 1000 злотых 1986 MW ET "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Польша 1000 злотых 1986 MW ET "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность PROOF
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Польша 1000 злотых 1986 MW ET "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 1000 злотых 1986 MW ET "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1000 злотых 1986 MW ET "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 1000 злотых 1986 MW ET "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность PF67 NGC
Цена
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Польша 1000 злотых 1986 MW ET "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 1000 злотых 1986 MW ET "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность PF67 NGC
Цена
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