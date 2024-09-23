Пробные 1000 злотых 1986 года MW ET "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986". Никель (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Никель
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 16,6 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 500
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 1000 злотых
- Год 1986
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 1000 злотых 1986 года "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986" со знаком MW ET. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 882 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 550 PLN. Торги состоялись 9 марта 2018.
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