Пробные 1000 злотых 1986 года MW "Национальный акт помощи школе". Серебро (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 1000 злотых 1986 года "Национальный акт помощи школе" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2435 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 320 PLN. Торги состоялись 25 июня 2022.

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