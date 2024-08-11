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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 1000 злотых 1986 года MW "Национальный акт помощи школе". Серебро (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - Пробные 1000 злотых 1986 года MW "Национальный акт помощи школе" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 1000 злотых 1986 года MW "Национальный акт помощи школе" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 16,5 гр
  • Чистого серебра (0,3979 oz) 12,375 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 25,400

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 1000 злотых
  • Год 1986
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (32) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 1000 злотых 1986 года "Национальный акт помощи школе" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2435 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 320 PLN. Торги состоялись 25 июня 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 90 PLN
Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 55 PLN
Польша 1000 злотых 1986 MW "Национальный акт помощи школе" (Пробные) на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
Продавец WCN
Дата 11 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1000 злотых 1986 MW "Национальный акт помощи школе" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 1000 злотых 1986 MW "Национальный акт помощи школе" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1000 злотых 1986 MW "Национальный акт помощи школе" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 1000 злотых 1986 MW "Национальный акт помощи школе" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1000 злотых 1986 MW "Национальный акт помощи школе" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша 1000 злотых 1986 MW "Национальный акт помощи школе" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1000 злотых 1986 MW "Национальный акт помощи школе" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша 1000 злотых 1986 MW "Национальный акт помощи школе" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1000 злотых 1986 MW "Национальный акт помощи школе" (Пробные) на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Польша 1000 злотых 1986 MW "Национальный акт помощи школе" (Пробные) на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1000 злотых 1986 MW "Национальный акт помощи школе" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 1000 злотых 1986 MW "Национальный акт помощи школе" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 1000 злотых 1986 MW "Национальный акт помощи школе" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 1000 злотых 1986 MW "Национальный акт помощи школе" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 1000 злотых 1986 MW "Национальный акт помощи школе" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 1000 злотых 1986 MW "Национальный акт помощи школе" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 1000 злотых 1986 MW "Национальный акт помощи школе" (Пробные) на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - September 22, 2023
Польша 1000 злотых 1986 MW "Национальный акт помощи школе" (Пробные) на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - September 22, 2023
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1000 злотых 1986 MW "Национальный акт помощи школе" (Пробные) на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - September 22, 2023
Польша 1000 злотых 1986 MW "Национальный акт помощи школе" (Пробные) на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - September 22, 2023
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1000 злотых 1986 MW "Национальный акт помощи школе" (Пробные) на аукционе Numis Poland - July 12, 2023
Польша 1000 злотых 1986 MW "Национальный акт помощи школе" (Пробные) на аукционе Numis Poland - July 12, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 12 июля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1000 злотых 1986 MW "Национальный акт помощи школе" (Пробные) на аукционе Numis Poland - May 7, 2023
Польша 1000 злотых 1986 MW "Национальный акт помощи школе" (Пробные) на аукционе Numis Poland - May 7, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 7 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1000 злотых 1986 MW "Национальный акт помощи школе" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 1000 злотых 1986 MW "Национальный акт помощи школе" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1000 злотых 1986 MW "Национальный акт помощи школе" (Пробные) на аукционе Katz - March 23, 2023
Продавец Katz
Дата 23 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1000 злотых 1986 MW "Национальный акт помощи школе" (Пробные) на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Польша 1000 злотых 1986 MW "Национальный акт помощи школе" (Пробные) на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1000 злотых 1986 MW "Национальный акт помощи школе" (Пробные) на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Польша 1000 злотых 1986 MW "Национальный акт помощи школе" (Пробные) на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1000 злотых 1986 "Национальный акт помощи школе" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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