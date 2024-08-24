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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 500 злотых 1986 года MW SW "Владислав I Локетек". Никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - Пробные 500 злотых 1986 года MW SW "Владислав I Локетек" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 500 злотых 1986 года MW SW "Владислав I Локетек" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 15,6 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 500 злотых
  • Год 1986
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (40) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 500 злотых 1986 года "Владислав I Локетек" со знаком MW SW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7153 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 1500 PLN. Торги состоялись 9 марта 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 500 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локетек" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 500 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локетек" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
120 $
Цена в валюте аукциона 480 PLN
Польша 500 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локетек" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 500 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локетек" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
100 $
Цена в валюте аукциона 400 PLN
Польша 500 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локетек" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 500 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локетек" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 500 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локетек" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 500 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локетек" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 500 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локетек" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 500 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локетек" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 500 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локетек" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша 500 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локетек" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 октября 2023
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 500 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локетек" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 500 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локетек" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 500 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локетек" (Пробные) на аукционе Cieszyńskie CN - March 12, 2023
Польша 500 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локетек" (Пробные) на аукционе Cieszyńskie CN - March 12, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 12 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 500 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локетек" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша 500 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локетек" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 500 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локетек" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 500 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локетек" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 500 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локетек" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 500 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локетек" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 500 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локетек" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 10, 2022
Польша 500 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локетек" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 10, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 500 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локетек" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 500 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локетек" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Польша 500 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локетек" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 500 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локетек" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 500 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локетек" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Польша 500 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локетек" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2022
Сохранность PF69 PCG
Цена
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Польша 500 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локетек" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 500 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локетек" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 500 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локетек" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 500 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локетек" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 500 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локетек" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 500 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локетек" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 500 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локетек" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 500 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локетек" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 500 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локетек" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 500 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локетек" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 500 злотых 1986 "Владислав I Локетек" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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